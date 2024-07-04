Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporuna göre kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, diğer yerlerde yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Temmuz Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Son tahminlere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Eskişehir, Çankırı, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Kars çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların bugün batı ve iç kesimlerde (2-5 derece) azalması, yurdun doğu kesimlerinde (3-5 derece) artması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Marmara ve bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzey ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; yarın İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklenirken, meteoroloji iki ayrı 'kuvvetli' uyarıda da bulundu.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını isterken, kuvvetli rüzgar uyarısı da; İç Ege ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönleri için yapıldı ve vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.