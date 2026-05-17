Kentin kültür sanat buluşmalarının önemli duraklarından Seka Sanat İhtisas Merkezi, sanat tarihi alanında çalışmaları ile tanınan Şerif Yaşar'ı ağırladı. Seka Sanat İhtisas Merkezi'ne olan hayranlığını dile getiren Yaşar, 'Böyle önemli bir kültür alanında olmak çok güzel, daha önce görmediğim için pişmanım' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Sanat Tarihçisi ve Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yaşar, Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde günümüz sanatını anlamaya yönelik bir söyleşi gerçekleştirdi.

Yaşar, sanatseverlerin ilgiyle izlediği söyleşide, dünyanın ilk sanatçılarının mağara duvarlarına resim yapan kadınlar olduğunu söyledi. 'Sanat nedir sorusuna önemli bir tanımlama getiren Şerif Yaşar, sanatın mağara resimleriyle başladığını kaydetti. Sanat tarihinin öncül ve ardıllarıyla ele alındığı söyleşiyi vatandaşlar ilgiyle takip etti. Yaşar söyleşisine; günümüz sanatının 18. yüzyıldaki modern kırılma ile ortaya çıktığını, sonrasında post modern ve çağdaş sanat ile devam ettiğini söyleyerek başladı.

Sanat tarihi bilincinin, insanın bilincinin geldiği nokta olduğunu ifade eden Yaşar, 'Sanat; mağara resimleri ile başladı. Bunun kökenine indiğimizde bilim adamları ilk sanatçıların kadınlar olduğunu söylüyor. Mağara resimleri milattan önce 40 binli yıllara kadar gidiyor. Av hayvanları mağara duvarlarına resmediliyor. O dönemde insan avcılıkla besleniyor. Güç ön planda. Ava, kas gücü nedeniyle erkek çıkıyor. Kadınların ise mağaralarda kalarak bu resimleri çizmiş olabileceği üzerinde ortak bir fikir var' dedi.

'MAĞARA RESİMLERİ SANATIN BAŞLANGICIDIR'

Sanat tarihçi Şerif Yaşar, mağara duvarlarına yapılan çizimlere gönderme yaparak, 'Sanat nedir' sorusuna önemli bir yorum getirdi. Şerif Yaşar, 'İnsanoğlunun bilinç tarihinde etrafındakilerden farklı olarak plastik bir üretim sürecine girme meselesi sanatın başlangıcıdır' diyerek bunun da mağara resimleri olduğunu kaydetti.

Öte yandan söyleşide doğu ve batı resminin dinsel içerikli eserleri ele alındı. Batının Orta Çağ Hristiyanlığında, çizerek insanları dine çekmeye çalıştığını anlatan Şerif Yaşar, 'Hristiyanlıkta görselle anlatmak çok önemli. Okuma yazma bilmeyen bir Hristiyan köylüsü İncil'i okuyamıyor. Ama kilise duvarlarına çizilen figürlerden dinini anlama şansı buluyor. Orta Çağ Hristiyanlığının o döneminde dine bu yolla bir çekme var. İslam'da ise bunun yerine anlatı geleneğini görüyoruz. Bizde sözlü tasvir geleneği var. O nedenle; batı çizerek, doğu anlatarak tasvir eder' şeklinde konuştu.

Söyleşinin sonunda Şerif Yaşar konuklarından gelen sorulara yanıt verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerileri Şefi Ümran Şirin de Yaşar'a çiçek vererek, değerli katılımı için teşekkür etti.