Yıldırım Belediyesi, 'Engelsiz şehir Yıldırım' anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlan önemli bir merkezi ilçeye kazandırıyor. Yiğitler Mahallesi'nde yapımı süren Makbule-Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çalışmalar yüzde 92 oranında tamamlandı.

5 bin 305 metrekarelik tesisin bünyesinde; hasta bakım odaları, fizik tedavi ve fizyoterapi odaları, psikolog odaları, bireysel ve aile terapi odaları, spor salonu, danışma, eğitmen odası ve bekleme salonu gibi birimler yer alacak. Tesiste ayrıca özel vatandaşların sosyalleşmesi adına yüzme havuzu, kafeterya, yemekhane, kuaför, tekstil atölyesi, ahşap atölyesi, bağlama ritim kursu, filografi atölyesi, sergi alanı, konferans salonu, seminer salonu, çocuk oyun alanı, kermes alanı ve derslikler de bulunacak.

BURSA'YA HİZMET VERECEK

Makbule-Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Merkezde sona yaklaşıldığını belirten Başkan Yılmaz, 'Özel durumu bulunan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak ve onları sosyal yaşamın içinde daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacak yatırımlara öncelik veriyoruz. Bu kapsamda insana dokunan önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Makbule-Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi sadece Yıldırım'a değil Bursa'ya değer katacak. Merkezimiz; özel gereksinimli hemşehrilerimizin tüm beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek. Aileleriyle birlikte hem öğrenip hem sosyalleşebilecekleri bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bu tesis kapılarını açtığında Bursa'nın en özel projelerinden biri olacak. Bursa'ya çok özel bir tesis kazandırmanın heyecanı içerisindeyiz. Özel gereksinimli hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.