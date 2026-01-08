Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Günet Eroğlu ve Raja Abou Harb tarafından hazırlanan çalışma, disleksinin beyin dalgaları üzerinden yapay zekâ ile yüzde 99,6 doğrulukla tespit edilebildiğini ortaya koydu.

İSTANBUL (İGFA) - Disleksi, bireylerin okuma-yazma ve dil becerilerini kazanmasını zorlaştıran nörogelişimsel bir farklılık olarak öne çıkıyor. Okul ve sosyal yaşamda sık sık yanlış anlaşılmalara yol açabilen bu durum, doğru tanı ve destekle başarıya dönüşebiliyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Günet Eroğlu ve Raja Abou Harb'ın Dyslexia Dergisi'nde yayımlanan araştırmasına göre, disleksi beyin dalgaları üzerinden yapay zekâ algoritmalarıyla yüzde 99,6 doğruluk oranıyla tespit edilebiliyor. Çalışmada 200 çocuktan alınan QEEG verileri incelendi ve disleksili çocukların beyninde Theta dalgalarının yüksek, Beta-1 dalgalarının ise düşük olduğu saptandı.

Araştırma, disleksi tedavisinde kullanılan nöro geribildirim teknolojisinin de etkisini ortaya koyuyor. 100 seans sonunda çocukların yaklaşık %48'inin beyin dalgaları normal seviyede sınıflandırılmaya başladı. Bu da erken teşhis ve doğru teknolojiyle disleksinin engel olmaktan çıkarılıp başarı yoluna dönüştürülebileceğini gösteriyor.

Dr. Günet Eroğlu, 'Makine öğrenimi ve QEEG verileri sayesinde disleksi sadece tespit edilemiyor, aynı zamanda hangi çocukların terapiden daha fazla fayda göreceği de öngörülebiliyor. Böylece aileler daha bilinçli karar verebiliyor. Disleksi sabit bir durum değil; doğru yöntemlerle gelişim desteklenebilir' dedi.

Çalışma, yapay zekânın ve nöro geribildirim uygulamalarının disleksinin erken teşhisi ve kişiye özel müdahalelerde devrim niteliğinde bir rol oynayabileceğini ortaya koyuyor.