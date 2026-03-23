Van'da Ramazan Bayramı denetimlerinde plakasız şüpheli araç, helikopterle takibe alındı. Kaçma girişimi sonrası durdurulan sürücüye ceza uygulandı. Emniyet, denetimleri sürdüreceğini açıkladı.

VAN (İGFA) - Van Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Ramazan Bayramı süresince trafik güvenliğini sağlamak amacıyla helikopter destekli denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalarda dikkat çeken bir olayda, plakasız olduğu belirlenen ve durumundan şüphelenilen bir araç ekiplerin radarına takıldı.

Denetim noktasına gelmeden önce alternatif güzergâh kullanarak kaçmaya çalışan araç, helikopter ekipleri tarafından havadan anlık olarak takip edildi.

⭐ Van Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Ramazan Bayramı süresince trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik helikopter destekli denetim uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

???? Yapılan denetimler sırasında, plakasız olduğu ve durumundan şüphelenilen bir aracın, uygulama noktasına: — Van Emniyet Müdürlüğü ???????? (@VanEmniyet) March 23, 2026

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, güzergâh üzerindeki trafik ve asayiş ekipleri hızla harekete geçti.

Koordineli çalışma sonucunda yolu kesilen araç kısa sürede durdurularak kontrol altına alındı. Araç sürücüsüne ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulanırken, gerekli yasal işlemler de başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kamu düzeni ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.