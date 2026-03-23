Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemesiyle elektrikli araç şarj hizmetlerine ilişkin birçok yeni kural getirildi. Mobil şarj istasyonlarından fiyatlandırmaya kadar önemli değişiklikler yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak Şarj Hizmeti Yönetmeliği'nde kapsamlı değişikliklere gitti.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle şarj altyapısı, fiyatlandırma, kullanıcı hakları ve işletmeci yükümlülüklerine ilişkin önemli yenilikler hayata geçirildi. Yeni düzenleme ile yönetmeliğin kapsamı genişletilerek mobil şarj istasyonları, akıllı şarj sistemleri ve şarj ağları arasındaki 'ortak dolaşım' (roaming) uygulamaları da mevzuata dahil edildi. Böylece kullanıcıların farklı şarj ağları arasında daha kolay hizmet alabilmesinin önü açıldı.

Öne çıkan değişikliklerden biri de özel kullanım amaçlı kurulan şarj ünitelerine yönelik oldu. Ticari faaliyet göstermeyen bireysel şarj istasyonlarının bir şarj ağına bağlanma zorunluluğu kaldırıldı.

FİYATLANDIRMADA YENİ DÖNEM

Düzenlemeye göre şarj hizmeti fiyatları serbestçe belirlenmeye devam edecek ancak ücretlendirme yalnızca tüketilen enerji (TL/kWh) üzerinden yapılacak. Bağlantı, işlem başlatma ya da ekipman kullanım bedeli gibi ek ücretler alınamayacak. Ayrıca şarj hizmeti fiyatlarının tüm platformlarda şeffaf şekilde ilan edilmesi zorunlu hale getirildi. Kredi kartıyla ödeme imkânı da genişletildi. Özellikle otoyollardaki hızlı şarj istasyonlarında kullanıcıların doğrudan kartla ödeme yapabilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

MOBİL ŞARJ VE AKILLI SİSTEMLER

Yeni yönetmelik, mobil şarj istasyonlarının işletilmesine de imkân tanıyor. Bununla birlikte akıllı şarj sistemleri sayesinde enerji kullanımının anlık olarak izlenmesi ve optimize edilmesi mümkün olacak. Şarj ağı işletmecilerine veri güvenliği konusunda da önemli yükümlülükler getirildi. Tüm sistemlerin uluslararası bilgi güvenliği standartlarına uygun olması zorunlu tutulurken, kullanıcı verilerinin korunmasına yönelik tedbirler artırıldı.

KULLANICI HAKLARI VE ERİŞİM KOLAYLIĞI

EPDK tarafından kurulacak serbest erişim platformu ile Türkiye genelindeki tüm halka açık şarj istasyonlarının konumu, fiyatı, uygunluk durumu ve ödeme yöntemleri tek bir sistem üzerinden takip edilebilecek.

Ayrıca şarj istasyonlarında 24 saat hizmet verecek çağrı merkezi kurulması ve kullanıcı şikâyetlerinin en geç 15 iş günü içinde sonuçlandırılması zorunlu hale getirildi.

Geçiş sürecine ilişkin olarak mevcut işletmecilere bazı yükümlülükler için 6 ay ile 1 yıl arasında uyum süresi tanındı. Yeni düzenleme ile elektrikli araç şarj altyapısının daha şeffaf, erişilebilir ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.