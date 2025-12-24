İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Deneyim Merkezi (DDM), sanatı dijital anlatım olanaklarıyla ele alan sergileriyle İstanbul'da çağdaş ve etkileşimli bir kültür sanat deneyimi sunuyor.

İSTANBUL (İGFA) -Türkiye'nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi (DDM), sanatı dijital teknolojilerle birlikte ele alan sergicilik anlayışıyla İstanbul'un kültür sanat yaşamında özgün bir konumda yer alıyor. Açıldığı günden bu yana farklı disiplinlerden sergilere ev sahipliği yapan merkez, klasik sergi deneyiminin ötesine geçerek izleyiciyle yeni bir ilişki kurmayı hedefliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Deneyim Merkezi, sanatı yalnızca sergileyen bir alan olmanın ötesinde; anlatı, mekân ve izleyici arasındaki etkileşimi merkeze alan bir yaklaşım benimsiyor. Dijital teknolojiler bu çerçevede bir araç olarak değil, sanatsal anlatıyı genişleten bir ifade dili olarak kullanılıyor.

AÇILIŞTAN BUGÜNE DİJİTAL DENEYİM MERKEZİ

Şubat 2024'te kapılarını açan Dijital Deneyim Merkezi, bugüne kadar 500 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Merkezde izleyiciyle buluşan sergiler; çok duyulu, etkileşimli ve mekâna özgü kurgularıyla çağdaş sergicilik anlayışına odaklanırken, her yaştan ziyaretçiye keşif ve öğrenme imkânı sunuyor.

Dijital Deneyim Merkezi'nin açılış sergisi 'Zamanın Ötesinde: Nikola Tesla' ziyaretçileri bilimin ve hayal gücünün kesiştiği büyülü bir yolculuğa davet etti. Büyük ilgi gören sergi, Tesla'nın çocukluğundan Amerika'daki çalışmalarına, icatlarından zihninin derinliklerindeki imgelerine kadar uzanan çok katmanlı bir hikâyeyi dijital teknolojilerle yeniden kurguladı. Merkezin ikinci sergisi olan 'Gelenekten Geleceğe' ise geçmişin zengin kültürel mirasını günümüzün dijital teknolojileriyle buluşturarak ziyaretçileri benzersiz bir keşif yolculuğu yaşattı. Geleneksel Türk sanatlarının zamansız estetiği; yapay zekâ, sanal ve artırılmış gerçeklik, interaktif projeksiyonlar gibi çağdaş araçlarla yeniden yorumlandı.

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, Dijital Deneyim Merkezi ve merkezde izleyiciyle buluşan sergilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Büyük ilgi gören Van Gogh: Işığın İzinde sergisi de, sanatı dijital anlatım imkânlarıyla ele alan bu yaklaşımın güçlü örneklerinden biri. Merkezde sanatı yalnızca sergilemekle kalmıyor; anlatı, mekân ve izleyici arasındaki ilişkiyi merkeze alan etkileşimli bir deneyim sunuyoruz. Bu yaklaşım, önümüzdeki süreçte farklı disiplinlerden sergilerle birlikte Dijital Deneyim Merkezi'nin İstanbul'un kültür sanat yaşamındaki yerini beslemeyi ve geliştirmeyi sürdürecek.' diye konuştu.