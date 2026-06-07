İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, eğitim müfettişleri tarafından hazırlanan ve disiplin hukukuna ilişkin yargı kararlarını inceleyen kapsamlı eseri makamında kabul etti. Vali Elban, çalışmanın kamu yönetimi açısından önemli bir kaynak olduğunu söyledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ve İzmir Eğitim Müfettişleri Başkanı Koray Aykurt'u makamında kabul etti.

Ziyarette, Koray Aykurt tarafından kaleme alınan 'Memur Disiplin Soruşturma Süreci ile Disiplin Amirlerinin İşlemlerine, Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemelerinin Bakış Açısı' adlı kitap Vali Elban'a takdim edildi. Vali Elban, disiplin süreçlerinde görev yapan kamu yöneticileri açısından eserin önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıdığını belirterek, çalışmanın hukuka uygun işlem tesis edilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Elban, eserde yer alan yargı kararlarının idari süreçlerde yaşanan iptallerin önlenmesine yardımcı olacağına inandığını söyledi.

İzmir Eğitim Müfettişleri Başkanı Koray Aykurt ise kitabın yaklaşık altı yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti. Eserde memur disiplin süreçleri, ceza uygulamaları ve idari işlemlerin yargı denetimi kapsamındaki değerlendirmelerinin detaylı şekilde ele alındığını ifade etti. Aykurt, Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemeleri kararlarından oluşan yaklaşık bin içtihadın incelendiğini kaydederek; soruşturma süreçleri, görevden uzaklaştırma, sendikal faaliyetler, sosyal medya kullanımı, özel hayatın korunması ve idari işlemlere ilişkin yargı yaklaşımının kapsamlı biçimde analiz edildiğini söyledi.

Kitapta ayrıca, memurlara verilen disiplin cezalarının hangi gerekçelerle iptal edildiği ve idarenin işlem süreçlerinin yargı denetiminde nasıl değerlendirildiğine ilişkin örneklerin yer aldığı belirtildi.