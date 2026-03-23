Ticaret Bakanlığı, gençlerin kariyer fırsatlarından yararlanmasını hedefleyen Ulusal Staj Programı 2026 için başvuru süresinin 31 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı 2026 kapsamında başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.

Yapılan duyuruya göre, gençlerin fırsat eşitliği ve liyakat esasları çerçevesinde kamu ve özel sektörde sunulan erken dönem kariyer imkânlarından faydalanmasını amaçlayan program için son başvuru tarihi 31 Mart 2026 olarak belirlendi. Başvurular, programın resmi internet adresi üzerinden alınmaya devam ederken, yetkililer kariyer yolculuğuna güçlü bir adım atmak isteyen tüm gençleri programa başvurmaya davet etti.

Ulusal Staj Programı, her yıl binlerce genci kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle buluşturarak iş deneyimi kazanmalarına katkı sağlıyor.