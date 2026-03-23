Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı ve sömestr tatilinde Uludağ Kayak Merkezi'nde yaşanan kazalara ve mahsur kalma vakalarına müdahale etti.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Uludağ Kayak Merkezi'nde 14-22 Mart 2026 tarihleri arasında yoğun bir operasyon yürüttü. Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Timleri, Ramazan Bayramı ve sömestr tatil döneminin de içinde bulunduğu süreçte toplam 141 olaya müdahale etti.

Komutanlık açıklamasına göre, bu olayların 58'i kaza sonucu yaralanma, 83'ü ise mahsur kalma vakası olarak kaydedildi. Yaralanan vatandaşlar, JAK Timleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliği için JAK Timlerinin her zaman hazır ve görevde olduğunu vurguladı. Açıklamada, 'Jandarma Arama ve Kurtarma Timlerimiz; her zaman aziz milletimizin emrinde ve hizmetinde olmaya devam edecektir' ifadelerine yer verildi. Söz konusu çalışmalar, Uludağ Kayak Merkezi gibi yoğun turist akışının olduğu bölgelerde güvenliğin sağlanması ve olası kazalara hızlı müdahalenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

