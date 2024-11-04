DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından düzenlenen CMO Summit 2024, Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşti.Ulusal ve uluslararası ölçekte farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin pazarlama liderlerinin bir araya geldiği zirvede ‘Türkiye’nin En Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi’ne ödülleri takdim edildi.İSTANBUL (İGFA) - DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından düzenlenen CMO Summit 2024, ‘Re-imagining In The Age Of AI’ temasıyla İstanbul’da gerçekleşti. İş dünyası liderlerini ve pazarlama liderlerini bir araya getiren zirvede, pazarlama sektörünün yapay zeka ve teknolojik dönüşümle nasıl şekillendiği, önümüzdeki dönemde yapay zeka teknolojisinin pazarlama sektörüne nasıl yön vereceği gibi konular ele alındı. ‘En Etkin 50 CMO’ ödül töreniyle devam eden zirve, 20 üst düzey konuşmacının katılımı ile gerçekleşti.
Listede yüzde 54 oranıyla pazarlama alanında sayıları her yıl artan kadın liderler dikkat çekti.
Türkiye’nin ‘‘En Etkin 50 CMO’su ise şöyle oldu:
|İSİM SOYİSİM
|FİRMA
|
Ahmet Olmuştur
|
Türk Hava Yolları
|
Akın Garzanlı
|
Beko/ Arçelik
|
Arzu Uludağ
|
Nippon Paint Betek
|
Aslı Önder
|
Pepsico İçecek
|
Aysel Aydın
|
Hayat
|
Barış Sönmez
|
DeFacto
|
Begüm Arş Türk
|
Logo Grup
|
Bilge Çiftçi
|
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri
|
Billur Kaymak Burkutoğlu
|
Aras Kargo
|
Burcu Civelek Yüce
|
Akbank
|
Burçin Çelik
|
CarrefourSA
|
Burçin Gülşen İçağasıoğlu
|
The Walt Disney Company
|
Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu
|
Orka Holding
|
Caner Alpaslan
|
TAB Gıda
|
Cem Demiröz
|
Watsons Türkiye
|
Cristina Polini
|
Penti
|
Didem Hiçyorulmazlar
|
Akiş GYO
|
Duygu Badem Uylukçuoğlu
|
Vestel
|
Ebru Şapoğlu
|
Şişecam
|
Ekmel Nuri Baydur
|
Migros Grubu
|
Elif Göktaş
|
Beymen
|
Emre Kurtoğlu
|
Teknosa
|
Enis Kurtoğlu
|
QNB Finansbank
|
Esra Arslanbaş Kaynak
|
Otokoç Otomotiv
|
Ezgi Yıldız Kefeli
|
Mercedes-Benz Otomobil
|
Gökçe Kunt
|
FLO Group
|
Görkem Dereli
|
Hepsiburada
|
Gülizar Öcal Doğan
|
Kerevitaş
|
Hüseyin Necdet Kalkan
|
Nestlé Türkiye
|
Meltem Bakiler Şahin
|
Vodafone Türkiye
|
Murat Çağrı Süzer
|
Garanti BBVA
|
Murat Çolakoğlu
|
L’Oréal Türkiye
|
Mustafa Kabakçı
|
Ülker
|
Natali Kasap
|
Unilever
|
Nazım Erdoğan
|
sahibinden.com
|
Nilhan Gülbahçe
|
Şok Marketler
|
Nilüfer Reisoğlu
|
Türk Tuborg
|
Nurçin Koçoğlu
|
Boyner Büyük Mağazacılık
|
Onur Kırcı
|
Allianz Türkiye
|
Onur Yazgan
|
Çimsa
|
Özdeş Dönen Artak
|
McDonald's Türkiye
|
Özkan Özyavuz
|
Shell & Turcas
|
Selin Süzer
|
Yemeksepeti
|
Selvi Talipoğlu
|
Hopi
|
Serkan Ülgen
|
Yapı Kredi
|
Serpil Berkan
|
Mavi
|
Sezgin Lüle
|
İş Bankası
|
Sinem Akgül Yılmaz
|
LC Waikiki
|
Tolga Okan Tezbaşaran
|
Aksigorta
|
Tolga Ünvan
|
MediaMarkt Türkiye