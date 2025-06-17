Üretim ve ihracat kaynaklı sorunlara çözüm bulunabilmesi amacıyla Aydın’da “Kuru İncir Çalıştayı” düzenlendi. Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Kuru İncir Çalıştayı’nda Türkiye’nin 2024/25 sezonunda 53 bin 890 ton kuru incir ihracatı ile 322 milyon dolar döviz kazandığını açıkladı.AYDIN (İGFA) - Aydın’da düzenlenen Kuru İncir Kalite ve Gıda Güvenliği Çalıştayı’nda konuşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye’nin kuru incir üretim ve ihracatında dünya lideri olduğunu vurguladı.

Işık, 2024/25 sezonunda 14 Haziran itibarıyla 53 bin 890 ton kuru incir ihracatı yapıldığını ve yüzde 26’lık artışla 322 milyon dolar gelir elde edildiğini belirtti. Ancak olumsuz iklim koşullarının üretimi etkilediğini ifade eden Işık, “Küresel ekonomik ve gıda güvenliği sorunları, üretim ve ihracatın önemini bir kez daha gösterdi. 200 yıllık deneyimimizle sorunlara çözüm üretmeye ve sektörümüzü küresel arenada temsil etmeye devam ediyoruz,” dedi.

AVRUPA LİDER, ABD’DE BÜYÜK ARTIŞ

Işık, Avrupa’ya 23 bin ton kuru incir ihracatı ile 151 milyon dolar gelir sağlandığını, ABD’ye ise yüzde 40 artışla 13 bin 670 ton ihracat yapılarak 73,6 milyon dolar kazanıldığını aktardı. Avrupa, toplam ihracatta yüzde 46’lık paya sahip.

Kuru incirde kalite ve gıda güvenliği için uzun soluklu çalışmalar yürüttüklerini belirten Işık, İspanya’da düzenlenen 42. Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi’nde (INC) “Aflatoksinli Kuru İncirlerin Sürdürülebilir Yönetimi Projesi” ile “Sürdürülebilirlik Ödülü” kazandıklarını duyurdu. Proje, INC tarafından küresel model olarak değerlendirildi. Işık, 25 yıl önce başlatılan aflatoksinle mücadele kapsamında 2024’te yüzde 2,5 oranında (1.500 ton) aflatoksinli ve küflü ürünün pazara girmeden biyogaz tesislerinde enerjiye dönüştürüldüğünü, böylece insan sağlığı ve çevrenin korunduğunu ifade etti.

TÜRK GIDA KODEKSİ GÜVENCESİ

Işık, ihracat sürecinde bazı partilerin geri döndüğünü, ancak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sıkı denetimleri sayesinde Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmayan hiçbir ürünün yurda girişine izin verilmediğini vurguladı.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, 2024/25 sezonunda Türkiye’nin 53 bin 621 ton kuru incir ihracının 42 bin 193 tonunun Aydın’dan gerçekleştiğini, toplam 68 bin 138 ton tescilin 52 bin 483 tonunun ilde yapıldığını belirtti. Aydın Ticaret Borsası’nda kuru incirin ortalama satış fiyatı 163,04 TL olarak kaydedildi. Çondur, A tipi antrepo ve danışmanlık ofisiyle ihracatçılara destek verdiklerini, 2023’ten bu yana 33 firmaya ücretsiz danışmanlık sağladıklarını ekledi.