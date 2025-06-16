İzmit Belediyesi öncülüğünde Babalar Günü’ne özel düzenlenen “En Baba Voleybol Turnuvası”nda dostluk, centilmenlik ve sporun birleştirici gücü ön plana çıktı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve İzmit Belediyespor iş birliğinde Babalar Günü’ne özel düzenlenen “En Baba Voleybol Turnuvası” sona erdi.

Alikahya’da bulunan Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvada kıyasıya mücadeleler yaşanırken, İzmit Belediyespor turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Turnuvaya İzmit Belediyespor’un yanı sıra Osmangazi Belediyespor, Tardis, Bursa Masters, Vaveyla ve Hyenas takımları katıldı.

MADALYALAR TAKDİM EDİLDİ

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Celal Hülür ve Erdem Arcan ile CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan takımlara madalyalarını takdim etti.

Programda ayrıca İzmit Belediyespor Başkanı Yusuf Erenkaya, İzmit Belediyesi Spor Kurulu Üyesi Hakan Ormancı ve Alikahya Hizmet Masası Sorumlusu Ercan Umutlu’da hazır bulundu.

Katılımcılara teşekkür eden yetkililer, sporu ve birlikteliği teşvik eden bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti.