Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı Çanakkale'de festival heyecanı başlıyor. 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında 9 gün boyunca yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak kentte tarih, sanat, müzik ve gastronomi aynı kültür rotasında buluşacak.

ÇANAKKALE (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale'nin Türkiye'nin ortak hafızasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, kentin tarihî mirasının kültür, sanat ve gastronomiyle birlikte gelecek kuşaklara aktarılacağını söyledi.

Bakan Ersoy, Çanakkale'nin Troya'dan Cumhuriyet'e uzanan binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetlerin izlerini taşıyan eşsiz bir şehir olduğunu vurguladı. Çanakkale Savaşı'nın, milletin bağımsızlık iradesinin en güçlü sembollerinden biri olduğuna dikkat çeken Ersoy, bu güçlü tarihî mirasın gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

Restore edilen kalelerden tabyalara, antik kentlerden müzelere kadar birçok tarihî mekânın kültür ve sanatla yeniden hayatın içine katıldığını belirten Bakan Ersoy, ilk günden bu yana Çanakkalelilerin büyük ilgi gösterdiği Kültür Yolu Festivali'nin bu anlayışın en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi. Troya'nın evrensel mirasını dünyaya taşıyan Çanakkale'nin, kültür ve sanatın uluslararası buluşma noktalarından biri olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

ÇANAKKALE'NİN GASTRONOMİ MİRASI ÖN PLANDA

Bakan Ersoy, festival programında Çanakkale'nin zengin mutfak kültürünün de özel bir yer tutacağını belirtti. Boğazın deniz ürünlerinden Ege'nin zeytinyağlılarına, yöresel otlardan ada mutfaklarının özgün tatlarına uzanan gastronomi seçkisinin, ziyaretçilere 52 Lezzet Noktası üzerinden benzersiz bir deneyim sunacağını ifade etti.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programına Michelin yıldızlı şef Maksut Aşkar ev sahipliği yapacak. Programda ayrıca Michelin yıldızlı şef Emre Şen, şef Celal Gürkan, gastronomi yazarı Müge Akgün, yemek kültürü tarihçisi Prof. Özge Samancı ve içerik üreticisi Oğuz Yenihayat da yer alacak.

Ege ve Marmara'nın kesişimindeki Çanakkale'nin mutfak kültürünün, kıyı yaşamından tarımsal üretime ve ada geleneklerine kadar geniş bir çeşitlilik sunduğu vurgulandı. Ezine peyniri, Bayramiç beyazı, Yenice kırmızı biberi, Bozcaada'nın üzüm kültürü, Gökçeada'nın oğlak eti ve ada otlarıyla hazırlanan yemekler kentin gastronomi kimliğini öne çıkarıyor. Deniz ürünleri içinde ise özellikle sardalya dikkat çekiyor. Çanakkale mutfağının sevilen lezzetleri arasında peynir helvası, ada kurabiyeleri, bakla, oğlak ve kuzu tandır da bulunuyor. Kentin simge tatlarından biri olan peynir helvasının ise festivalde özel ilgi görmesi bekleniyor.

MÜZİK VE SAHNE GÖSTERİLERİ ANADOLU HAMİDİYE TABYASI'NDA

Festival kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde ücretsiz konserler de düzenlenecek. Festival boyunca sahne alacak sanatçılar, Çanakkale'de kültür ve sanat dolu günler yaşatacak.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin, kentin tarihî dokusunu gastronomi ve sanatla buluşturarak hem yerli hem yabancı ziyaretçilere zengin bir kültürel deneyim sunması hedefleniyor.