Türk Kanser Derneği Sağlık Direktörü Ezgi Polat, rahim ağzı kanserinin düzenli taramalar ve HPV aşısı sayesinde büyük ölçüde önlenebileceğini vurgulayarak tüm kadınları erken teşhis konusunda harekete geçmeye çağırdı.

İSTANBUL (İGFA) - Türk Kanser Derneği, rahim ağzı kanseri farkındalığını artırmak ve erken teşhisi yaygınlaştırmak için çalışmalarını 2026 yılı boyunca da sürdüreceğini açıkladı.

Dernek Sağlık Direktörü Ezgi Polat, rahim ağzı kanserinin erken evrede tespit edildiğinde tedavi başarısının son derece yüksek olduğunu belirterek, tüm kadınları taramalara katılmaya davet etti.

Polat, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünya genelinde yaklaşık 600 bin kadına rahim ağzı kanseri tanısı konulduğunu, 300 binden fazla kadının ise hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini hatırlattı. 'Bu ölümlerin büyük kısmı düzenli tarama yapılmamasından kaynaklanıyor' diyen Polat, erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı.

Tarama programlarına ilişkin bilgiler veren Polat, 21 yaşından itibaren 3 yılda bir Pap-Smear testi, 30 yaşından itibaren ise 5 yılda bir HPV DNA testi yaptırmanın önerildiğini söyledi. Bu testlerin kanser oluşmadan önce hücresel değişiklikleri tespit ederek hastalığın önlenmesini sağladığını belirtti.

HPV aşısının önemine de değinen Polat, 'Aşı, rahim ağzı kanserine yol açan HPV enfeksiyonuna karşı güçlü bir koruma sağlar. 9 yaşından itibaren kız ve erkek çocuklarına uygulanabilir ve ileri yaşlarda HPV'ye bağlı kanser riskini önemli ölçüde azaltır' dedi.

Türk Kanser Derneği, ücretsiz rahim ağzı kanseri tarama yönlendirmelerini Türkiye'nin tüm illerinde 2026 yılı boyunca sürdürecek.

Bilgi almak isteyen kadınlar, 0212 238 30 30 numaralı telefondan dernekle iletişime geçebilecek. Ayrıca liseler ve üniversitelerde düzenlenen bilgilendirme etkinlikleriyle gençler HPV, rahim ağzı kanseri ve korunma yolları konusunda bilinçlendiriliyor. Ezgi Polat açıklamasını, 'Rahim ağzı kanseri düzenli taramalar ve koruyucu sağlık uygulamaları ile önlenebilir bir hastalıktır. Hiçbir kadının bu hastalık nedeniyle yaşamını kaybetmemesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' sözleriyle sonlandırdı.