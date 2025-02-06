TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup 2. tur K Grubu son hafta karşılaşmasında İspanya deplasmanında Casademont Zaragoza’yı 15 sayı geriden gelip son saniye basketiyle 79-80 mağlup etti ve grup lideri olarak adını çeyrek finale yazdırdı.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonunda ülkemizi Avrupa kupalarında FIBA Europe Cup’ta temsil eden TOFAŞ Basketbol Takımı, son 16 turu K Grubu 6. hafta mücadelesinde İspanyol temsilcisi Casademont Zaragoza’ya konuk oldu.

Pabellon Principe Felipe Hall’de oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, Uros Trifunovic, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketlerini Marcquise Reed ve Anzejs Pasecniks ile buldu. Rakip sayılarına Anzejs Pasecniks ve Yiğitcan Saybir ile karşılık veren Bursa ekibi, 5. dakikada molaya 16-9 geride girerken; mola dönüşü Yiğitcan Saybir ve Marcquise Reed’in basketleri skoru 16-13’e getirdi. Ancak devamında rakip sayılarına engel olamayan konuk ekip, 9. dakikada farkın çift hanelere (25-15) önleyemezken, periyot Yiğitcan Saybir’in basketiyle 25-17 sonuçlandı.

İkinci çeyreğe de Kris Bankston’ın basketleriyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Tolga Geçim, Marcquise Reed ve Kris Bankston’ın sayılası sonrası Uros Trifunovic’in iki üçlüğüyle 17. dakikaya girerken skoru 38-38 eşitledi. Bu bölümde 9-0’lık seri bulan Casademont Zaragoza 29. dakikada durumu 47-38 yaparken, Yiğitcan Saybir’in serbest atış sayısı bu seriye son verse de ev sahibi takım soyunma odasına 49-39 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe 5-0’lık seri ile başlayan İspanyol temsilcisi karşısında Yiğitcan Saybir ve Marcquise Reed ile sayılar bulan TOFAŞ, Anzejs Pasecniks’in serbest atış sayısıyla 25. dakikada farkı 10’a çekti: 58-48. Rakip sayılarına Alex Perez ve Yiğitcan Saybir ile karşılık veren Bursa temsilcisi, Tolga Geçim’in serbest atış sayılarıyla farkı 8’e çekti ve son çeyreğe 63-55’lik skorla girildi.

Karşılıklı sayılarla başlayan son periyodun başında Tolga Geçim ve Alex Perez ile sayılar bulan TOFAŞ, 32. dakikaya girerken skoru 66-60 yaptı. Yiğitcan Saybir’in pota altı basketiyle bitime 6.46 kala farkı 3 sayıya (66-63) çeken Mavi Yeşilliler, Kris Bankston, Matthieu Gauzin ve Yiğitcan Saybir’in basketleriyle son 5 dakikaya 66-68 üstün girdi.

Kris Bankston ve Yiğitcan Saybir’in serbest atış sayılarıyla son 3 dakikaya 69-72 önde giren Bursa ekibi, Tolga Geçim’in üçlüğüyle bitime 1.53 kala 4 sayılık fark (71-75) yakaladı. İspanyol temsilcisi bulduğu 2 üçlükle bitime 1 dakika kala 77-75 öne geçse de Tolga Geçim ve Uros Trifunovic’in basketleri bitime 33 saniye kala 77-78 TOFAŞ’ı yeniden öne geçirdi. Serbest atış sayılarıyla bitime 14 saniye kala 79-78 geriye düşen TOFAŞ Basketbol Takımı, Alex Perez’in son saniye basketiyle parkeden 79-80 galip ayrılarak çeyrek final biletini cebine koydu.

İspanya deplasmanında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 18 sayı; Yiğitcan Saybir 14 sayı; Kris Bankston 12 sayı ve Tolga Geçim 10 sayıyla oynarken; sakatlıkları bulunan J.J. O’Brien ve Berk Demir karşılaşmada forma giymedi.

RAKİP BİLBAO BASKET

Bu sonuçla son 16 turu K Grubu’nu 4 galibiyet-2 mağlubiyetle lider bitiren TOFAŞ Basketbol Takımı adını çeyrek finale yazdırırken; son 8’deki rakip L Grubu ikincisi Surne Bilbao Basket oldu. İki maç üzerinden oynanacak çeyrek final turunda galibiyet ya da sayı farkı üstünlüğü kuran ekip son 4 biletinin sahibi olacak.

İlk maç 5 Mart’ta İspanya’da; ikinci maç 12 Mart’ta Bursa’da oynanacak.