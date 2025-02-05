Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm sporcularından Erva Cansu Mercan sırıkla atlamada Türkiye şampiyonu, Şevval Barış ve Yunus Emre Civelek ise aynı yarışmada ikinci olup Sakarya’ya büyük bir gurur yaşattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcuları, İstanbul’da düzenlenenU18 Salon Türkiye Şampiyonası’nda fırtına gibi esti ve organizasyona damga vurdu.

Erva Türkiye şampiyonu

Yüzlerce sporcunun katıldığı şampiyonada, temsilcilerimizden Erva Cansu Mercan,U18 sırıkla yüksek atlama kategorisinde Türkiye birincisi olarak altın madalyaya uzandı.

Şampiyonada mücadele sporcularımızdan Şevval Barış,U18 yüksek atlama Türkiye ikincisi veYunus Emre Civelek ise U18 60 metre engel Türkiye ikincisi oldu.

Salon sporları organizasyonuna damga vuran, fırtına gibi esen 3 sporcu Sakarya’nın hanesine bu alanda önemli bir başarı yazdırdı.

Tebrik mesajı

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz atletizm sporcularından Erva Cansu Mercan, Şevval Barış ve Yunus Emre Civelekİstanbul’da düzenlenen U18 Salon Türkiye Şampiyonası’nda çeşitli kategorilerde şampiyonluk ve dereceler elde etmiştir. Sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.