İstanbul'da Üsküdar Üniversitesi'nde yürütülen tez çalışması, egzersiz, manuel terapi ve ergonomi eğitiminden oluşan 12 haftalık üçlü müdahale programının tekstil işçilerinde ağrıyı azalttığını, uyku ve enerji düzeyini belirgin biçimde iyileştirdiğini ortaya koydu.

İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Şevgin'in danışmanlığında, Uzman Fizyoterapist Hilal Atasoy tarafından yürütülen tez çalışması, tekstil işçilerinde yaygın görülen boyun ağrısına karşı etkili bir çözüm sundu. Araştırmada; egzersiz, manuel terapi ve ergonomi eğitiminden oluşan 12 haftalık 'üçlü müdahale programının' çalışanların ağrı düzeyleri ve yaşam kalitesi üzerinde belirgin iyileşmeler sağladığı belirlendi.

Van'daki bir tekstil fabrikasında çalışan 60 işçinin katıldığı çalışmada, tüm katılımcılara ergonomi eğitimi verildi. Deney grubuna ise buna ek olarak fizyoterapist eşliğinde düzenli boyun egzersizleri ve manuel terapi uygulandı. Program sonunda boyun ağrısının anlamlı düzeyde azaldığı, uyku kalitesinin yükseldiği, gün içi yorgunluk hissinin gerilediği ve duruş farkındalığının arttığı gözlemlendi.

Çalışmayı değerlendiren Doç. Dr. Ömer Şevgin, tekstil sektöründe ağrının normalleştirildiğine dikkat çekerek, 'Boyun ağrısı pek çok çalışan tarafından mesleğin kaçınılmaz bir parçası olarak görülüyor. Oysa doğru egzersiz ve manuel terapiyle bu ağrılar büyük ölçüde kontrol altına alınabiliyor. Ağrı, tekstil işçisinin makûs talihi olmak zorunda değil' dedi. Şevgin, çalışan sağlığının üretim kalitesi ve sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu vurguladı.

Araştırmanın yürütücüsü Uzman Fizyoterapist Hilal Atasoy ise programın yalnızca fiziksel değil, psikolojik yükü de hafiflettiğini belirterek, 'Boyun ağrısı uykuyu bozuyor, yorgunluğu artırıyor ve iş performansını düşürüyor. Üçlü müdahale uygulanan grupta uyku kalitesinin hızla arttığını gördük. Bu, yaşamın tüm alanlarına olumlu yansıyor' ifadelerini kullandı.