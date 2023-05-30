Seçim öncesi kendisine oy getirecek ne kadar imkan var ise elinde, hepsini kullanıyor.

Tebrikler Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’de örneği görülmeyen bir liderlik sergiliyor. Cumhuriyet tarihinde eşi ve benzeri bulunmayan bir başarı sergiliyor.

Erdoğan vatandaşın nabzını iyi tutuyor.

Seçim öncesi kendisine oy getirecek ne kadar imkan var ise elinde, hepsini kullanıyor.

Ulaşmadığı vatandaş kalmadı.

Bugüne kadar vatandaşa verdiklerinin üzerine seçim öncesi yaptığı eklemelerle oy almayı becerdi.

Bugün baktığımızda, her iki tarafından sert söylemlerine rağmen, vatandaşlar seçime yüksek oranda katılarak Cumhurbaşkanını seçmişlerdir.

Seçim öncesi yaşanan karşılıklı ötelemelerin doğru olmadığını düşünüyorum.

Bugün ‘Terör Örgütü Partisi’ dediğimiz siyasi yapı yine aynı şekilde Meclise 60’tan fazla milletvekili soktu.

Meclise giren vekillere terörist demek doğru olmaz diye düşünüyorum.

Eğer bunlara devletin birinci ağzı olarak terörist diyecek ise; bu kişilerin Meclis’e sokulmaması lazım.

Teröristin Meclis’te ne işi var.

Eğer terörist Meclis’e kadar girebiliyor ise görevini yapmayan, yapamayan devlet kurumları var demektir.

Buna dikkat edilmeli.

Türkiye’de bu terörist denilen kitlenin iki ittifakta da desteği oldu. Cumhur’a resmi olarak girip Milletvekili olarak Meclis’e giren var. Hem de iktidar partisinin listesinden.

Diğer tarafta parti ismi değişikliği ile seçime girip önemli sayıda milletvekili çakardı.

Bunların da terör örgütü PKK’ya karşı tavır alıp, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve Milletvekili olduklarını güzel bir dil ile ifade edilmelidir.

Yani, “PKK terör örgütüdür” demeleri gerekir.

Seçimde gösterdiği başarıdan dolayı Cumhur İttifakı'nı kutluyor, Vatana Millete hayırlı olmasını diliyorum.