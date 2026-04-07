Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, doğum izni, babalık izni ve sosyal medya düzenlemelerini içeren kanun teklifini görüşmeye başlıyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, bugün (7 Nisan Salı) başlayacağı haftalık çalışmalarına Sosyal Hizmetler Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri ile start verecek. Teklife göre, kadınlara verilen doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte analık izni süresi dolmuş ancak doğumdan itibaren 24 haftalık süreyi tamamlamamış olan personele, talep etmeleri halinde 8 hafta ek izin verilebilecek.

İşçilere, eşlerinin doğum yapması durumunda verilen ücretli izin süresi de 5 günden 10 güne yükseltilecek. Ayrıca koruyucu aile olan memurlara, çocuğun tesliminden sonra istemeleri halinde 10 gün izin tanınacak.

Bu arada teklifte dijital alanlara yönelik önemli düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve yaş doğrulama sistemi kurmakla yükümlü olacak. Oyun platformları ise uygun şekilde derecelendirilmeyen oyunları yayınlayamayacak.

Çocukların aile yanında desteklenmesini esas alan düzenlemeyle, koruyucu ve önleyici sosyal hizmetler güçlendirilecek; ihtiyaç halinde sosyal ve ekonomik destek sağlanacak.

Geliri yetersiz olduğu belirlenen kadın ve çocuklara ise kesintisiz net harçlık verilmesi öngörülüyor.

Öte yandan TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon da Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2025 Yıllık Raporu çerçevesinde sunum yapacak.