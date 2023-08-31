ÖNÜMÜZDEKİ günlere dikkat!!

Siyasi anlamda büyük önemli değişim dönüşümler bizleri bekliyor!!!

Hükümet bünyesinde önemli bir lider değişimi olması bekleniyor. Bu değişimle beraber yeni bir krizin sıçraması mümkün görünüyor Türkiye haritasına baktığımda çok sıkıntılı bir kaç yıl yaşanacak ne yazık ki! diye konuşan Astrolog Nilgün Akman oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu! İşte Akman'ın açıklaması:

Tüm ülke için şok edecek beklenmedik önemli bu lider değişimi bizleri nasıl etkiler?

Önümüzde bir Yerel seçime var.

Türkiye'nin kaderini değiştirecek bu önemli seçim öncesi,

Politik çalkantılara,

Liderlerin beklenmedik manevralarına,

Enflasyonun hergün yükseldiği şu günlerde daha da artmasına,

2024 yılında yaşanabilir bir krize;

Ağustos 2023 - Ağustos 2024 tarihi arasındaki bu değişim sürecinde Türkiyenin kaderi değişecek.

Ancak bu olumsuzlukların yanında krizi fırsata çevirmek mümkün...

Yatırım yapmak isteyenler için yatırımın tam zamanı olduğunu düşünüyorum.

Unutmayalım ki hiç bir kriz sonsuza dek devam etmez. Ülke olarak bu zor süreçlerin üstesinden beraber geleceğiz.

Bunlar benim tamamen mesleki öngörülerimdir. Ülkemiz için en hayırlısı ne ise onu dilerim...