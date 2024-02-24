14 Şubat’ta Mars Plüton Kova Burcunda 0 derecede tam kavuşuma geçtiğini ifade eden Astrolok Nilgün Akman, "İki gezegenin kavuşumu Akıllara ilk gelen toplumsal beklenmedik şiddetli olaylar, hak ve özgürlük için protestolar, depremler ve salgın hastalıklar gibi birçok olaylar sahne alabilir" dedi. Akman,

"Mars ve Satürn 0 derece kova’ da kavuştuğunda tüm hızıyla yayılan salgın hastalıklar kendini gösteriyor" olacağına dikkat çekerek "Geçmiş tarihte yaşadığımız Covid-19 gibi 17 Aralık 2020 tarihinde Satürn Kova Burcuna geçişi ile 21 Aralık 2020’de 0 derecede tam kavuştuğunda, yeni bir başlangıç süreci başlamıştı ve hastalık dahada büyümüştü. İçinde bulunduğumuz süreçte tam bu yönde ilerlerken önemli oranda dikkatli olmamız gerekecek günlere doğru gidiyoruz." dedi.

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