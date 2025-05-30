Uzun zamandan sonra Satürn Koç burcuna geçti. 25 Mayıs 2025 tarihinde Koç burcuna geçiş yaptı. Satürn, 14 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Koç burcuna tamamen giriş yaparak 13 Nisan 2028 yılına kadar Satürn Koç enerjisini deneyimleyeceğiz. “Satürn Koç, Koç’un acımasızlığı, Satürn’ün Koç’la olan savaşı; çünkü rahat edemediği burçta. İki eli sopalının aksiyonları bizlere neler getirecek! Büyük savaşların başlamasına, doğal afetler (depremler, yanardağ patlamaları) ve en çok yaşanabilecek kazalar ise maden ocakları, otobüs kazaları, deniz yolu araçlarının kazaları ve Neptün’ün de Koç burcunda seyrini devam ettirirken gemi kazaları gibi olaylar gündeme gelebilir.”

Satürn Koç burcunda olduğu geçmiş yıllarda dünyada ve ülkemizde neler yaşanmış, bir arşiv araştırmasını günümüze taşıyalım.

Geçmiş Dönemlerde Satürn Koç Etkileri

1939-1942 Yılları

Bu dönemde Satürn Koç burcundaydı. O yıllarda 2. Dünya Savaşı başlamış ve o dönem Hitler Avrupa’yı kasıp kavurmuştu. Koç savaşları anlatır, savaş enerjisi ortaya çıkmıştı. Ülkemizde o yıllarda yıkıcı depremler yaşanmıştı.

1967-1969 Yılları

O yıllarda ülkemizde siyasette yenilikler ve ‘68 Kuşağı ortaya çıkmıştı. Ülkede susuzluk ve kuraklık yaşanırken; doğal afetler, depremler ve otobüs kazalarında artış nedeniyle toplu ölümler yaşanmıştı.