Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi internet sitesinden yaptığı paylaşım ile acı haberi verdi.

MSB'nin paylaşımı şu şekilde:

Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Bir Kahraman Silah Arkadaşımız Şehit Oldu

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 26 Ağustos 2023 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş Taner TORUN, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."