AKP Adayları arasında İstanbul'un 767 bin 428 kişi ile en büyük nüfusuna kayıtlı Sivas kökenli sadece Kağıthane Belediye Başkanı var. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yeniden aday yapıldı.

559 bin 3 kişi ile İkinci Nüfusa sahip Kastamonu'dan ise Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu yer aldı.

525 bin 681kişi ile üçüncü nufusa sahip Ordu'dan ise Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ve Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken bulunuyor. İki Ordu kökenli başkan tekrar aday gösterildi.

Giresun'dan 494 bin 160 kişilik nüfusa rağmen yeni bir aday yok. Sadece Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tekrar aday olarak gösterildi.

Giresunlular, Bayrampaşa'da belediyecilik deneyimi olan ve Giresun STK'larında etkili konumda bulunan, Bayrampaşa' da da sevipil sayılan Tülay Tahmaz'ın aday olmasını bekliyordu. AKP'nin yaptığı açıklama Giresunluları hayal kırıklığına uğrattı.

5. sırada bulunan Tokat tabanlı aday ise listede hiç yok. 6. sırada bulunan Erzurum kökenli Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı ve Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya bulunuyor. Başakşeni ve Küçükçekmece Belediye Başkan Adayları da Malatya kökenli olarak dikkat çekti. Daha az nüfuslara sahip Rize ve Trabzon kökenli 5'er aday gösterilmesi ise dikkat çekti.

Kastamonu - 559 bin 3

Ordu - 525 bin 681

Giresun - 494 bin 160

Tokat- 484 bin 463

Erzurum - 442 bin 107

İL İL NUFUS RAKAMLARI