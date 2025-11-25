Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralarında kanser tedavisinde kullanılan ilaçların da bulunduğu 15 ilacın daha SGK geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Düzenlemeyle pek çok hastalık için rapor ve reçeteleme kuralları güncellendi.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 15 ilacı daha geri ödeme kapsamına aldığını bildirdi. Düzenlemenin özellikle kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçların erişimini kolaylaştıracağı vurgulandı.

Bakan Işıkhan, geri ödeme listesine alınan ilaçlarla birlikte multipl miyelom, hidradenitis suppurativa, dev hücreli arterit ve kronik demir yüklemesi gibi hastalıkların tedavisinde rapor ve reçeteleme kurallarının güncellendiğini, hastalara yeni tedavi seçeneklerinin sunulduğunu belirtti.

İlaçlara erişimin kolaylaştırıldığını ifade eden Işıkhan, 'Bundan sonrasında da milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz.' mesajını paylaştı.