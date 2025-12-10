Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. SGK, genel sağlık sigortalıları için hastanelere yapılan tedavi ve tıbbi malzeme ödeme tutarlarında önemli artışlar yaparken, düzenleme ile toplamda 110 milyar TL'lik iyileştirme sağlandı.

ANKARA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı, sağlık hizmetlerindeki fiyatlandırma ve erişim kurallarını yeniledi.

SGK'nın açıklamasına göre, tedavilere ilişkin karşılanan bedellerde yüzde 10 ile yüzde 55 arasında artış gerçekleştirildi. Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için yapılan ödeme tutarları ise yüzde 10 ila yüzde 85 oranında artırıldı.

Açıklamada, bu düzenlemeler sayesinde bedeli karşılanan sağlık hizmetlerinde toplam 110 milyar TL'lik iyileştirme sağlandığı vurgulandı. SGK, yapılan güncellemenin hedefini 'herkes için daha erişilebilir sağlık hizmeti sunmak' olarak tanımlayarak çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Söz konusu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı'nın detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz