İzmir'de Selçuk Efes Kent Belleği, kadınların hafızasına, yaşam deneyimlerine ve görünmeyen hikâyelerine ışık tutan anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı.

İZMİR (İGFA) - Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KUFSAD) üyelerinin hazırladığı 'Katmanlar / Hatıralar' isimli fotoğraf sergisi, Efes Selçuk ve Kuşadası'ndan gelen sanatseverlerin katılımıyla açıldı.

Küratörlüğünü KUFSAD Başkanı Levent Köylü'nün üstlendiği sergide, 13 kadın fotoğrafçının eserleri ziyaretçilerle buluştu. Sergide yer alan çalışmalarda kadınların hayatlarında üstlendikleri farklı kimlikler ve yaşadıkları deneyimler çok katmanlı bir bakış açısıyla ele alındı.

Serginin açılış konuşmasını yapan KUFSAD Başkanı Levent Köylü sergide yer alan çalışmaların klasik fotoğraf anlayışının ötesinde çalışmalar olduğunu belirterek; 'Üç boyutlu olan çalışmalarda fotoğraf, fotoğrafların önüne çıkan objeler ve zaman kavramları yer alıyor. Sergiye emek veren 13 fotoğraf sanatçımıza, KUFSAD yönetimine ve bize burada olma olanağı sunan Selçuk Belediyesi'ne teşekkür ederiz' dedi.

Selçuk Efes Kent Belleği'nde açılan sergi, 16 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.