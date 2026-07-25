45. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nin üçüncü günü, geleneksel boğa güreşlerinde büyük heyecana sahne oldu. Pehlivanlar Kategorisi kapsamında gerçekleştirilen müsabakalarda birbirinden güçlü boğalar şampiyonluk için mücadele ederken, tribünleri dolduran vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı.

ARTVİN (İGFA) - 45. Kafkasör Festivali'nde pehlivanlar kategorisi şampiyonları belli oldu.

Günün sonunda dört farklı kategoride şampiyonlar belirlenirken, dereceye giren boğa sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Deste Boyu (380-420 kg) kategorisinde mücadele eden 7 boğa arasından finale yükselen Kanbur Kardeşler'e ait 'Gudi', Ali Çıralar'a ait **'Sarı'**yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Kategori birincisine 50 bin TL ödül verildi.

Ayak Boyu (421-470 kg) kategorisinde 5 boğanın kıyasıya mücadelesinin ardından, Şahan Karaman'a ait 'Kafkas', Dalton Kardeşler'e ait **'Martin'**i geride bırakarak şampiyon oldu. Kategori birincisi 75 bin TL ödülün sahibi oldu.

Festivalin en yoğun katılımlı mücadelelerinden biri olan Küçük Orta Boy (471-530 kg) kategorisinde 19 boğa arenaya çıktı. Final müsabakasında Metin Karataş'a ait **'Demir'**i mağlup eden Kamil Alpaslan'a ait 'Mahsun', kategorisinin şampiyonluğunu ilan ederek 100 bin TL ödül kazandı.

Günün en büyük heyecanı ise Süper Baş Boyu (801-905 kg) kategorisinde yaşandı. 6 pehlivan boğanın mücadele ettiği finalde, Tayyar Güneri'ne ait 'Bedina' ile Yılmaz Köse'ye ait 'Derviş Bey' karşı karşıya geldi. Büyük çekişmenin ardından üstün gelen 'Derviş Bey', kategorisinin şampiyonu olarak 75 bin TL ödüle layık görüldü.