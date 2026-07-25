Osmangazi Belediyesi, Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümünde Demirtaş'ta düzenlediği belgesel gösterimi, konferans, sergi ve müzik dinletisiyle Lozan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesindeki tarihi önemini bir kez daha hatırlattı.

BURCUM SARI

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarından biri olan Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümünü, tarih bilincini güçlendiren ve kültürel değerleri öne çıkaran anlamlı bir programla kutladı. Demirtaş Kültür Merkezi ile Demirtaş Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde belgesel gösterimi, konferans ve müzik dinletisi bir araya gelirken, Lozan'ın bağımsız Türkiye açısından taşıdığı tarihsel önem bir kez daha güçlü şekilde vurgulandı. 'Lozan Barış Antlaşması ve Lozan'dan Mübadeleye: Hatıralar, Tanıklıklar ve Ezgiler' adlı programa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikler, her yaştan katılımcıyı ortak tarih hafızasında buluşturdu.

Emekli Tümgeneral ve Yazar Ahmet Yavuz Lozan'ın Önemini Anlattı

Demirtaş Kültür Merkezi'nde 'Lozan'dan Mübadeleye' adlı belgeselin gösterimiyle başlayan programda, Lozan Barış Antlaşması sonrasında yaşanan nüfus mübadelesini, göç hikayelerini ve insanların yaşadığı büyük değişimleri konu alan belgesel, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Belgeselin ardından 'Türkiye'nin Tapu Senedi Lozan Barış Antlaşması' başlıklı konferans gerçekleştirildi. Yazar Aydın Keleşoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen konferansın konuşmacısı Emekli Tümgeneral ve Yazar Ahmet Yavuz, Lozan Barış Antlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve egemenliği açısından taşıdığı tarihsel değeri kapsamlı bir şekilde anlattı. Lozan'ın yalnızca diplomatik bir başarı değil, aynı zamanda büyük fedakarlıkların, mücadelelerin ve millet iradesinin eseri olduğuna işaret eden Yavuz, tarihsel sürecin doğru okunmasının gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Konferansta katılımcılar, hem Lozan sürecine hem de mübadele dönemine ilişkin kapsamlı bilgiler edinme fırsatı buldu.

Programın sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ile Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı tarafından Keleşoğlu ile Yavuz'a günün anısına plaket takdim edildi.

'Türkiye'nin Tapu Senedi Olan Bir Anlaşmanın Yıl Dönümünde Birlikte Olmak Çok Değerli'

Konferansın ardından protokol üyeleri, 'Bir Bavul Bir Hayat' adlı sergiyi gezdi. Burada açıklamalarda bulunan Emekli Tümgeneral ve Yazar Ahmet Yavuz, mücadele gerçeğine değinerek, Lozan'ın insani boyutuyla da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Yavuz, 'Çok anlamlı bir gün. Özellikle mübadelelerin yoğun olduğu bir bölgede, Türkiye'nin tapu senedi olan bir anlaşmanın yıldönümünde birlikte olmak çok değerli. Mübadeleyi yaşayan insanların çektiği acıları muhtemelen biraz daha içselleştirmemizi sağlamıştır. Her şey sevinçle olmuyor. Bu acıyı da hissedeceksiniz ki o hisle bu anlaşmanın ve bizim için verilen mücadelenin kıymetini bilmiş olacağız.' diye konuştu.

Sergi hakkında protokol üyelerine bilgiler veren Demirtaş Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Çildem de, bu özel etkinlik için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Ceren Tokgöz Unutulmaz Anlar Yaşattı

Lozan'ın 103. yıl dönümü etkinlikleri, Demirtaş Meydanı'nda düzenlenen Ceren Tokgöz'ün müzik dinletisiyle devam etti. Dinleti öncesinde vatandaşlara hitap eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Lozan Barış Antlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti için taşıdığı tarihi öneme dikkat çekerek, 'Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümü bizler için çok önemli. Türkiye'nin tapu senedi olan bir anlaşma. Biz de böylesine bir bayramı, Osmangazi'nin göz bebeği Demirtaş'ta kutlamak istedik. Tüm Demirtaşlı hemşehrilerimize sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz.' diye konuştu.

Meydanı dolduran yüzlerce vatandaş, Rumeli ezgileri eşliğinde unutulmaz bir akşam yaşadı. Rumeli'nin zengin müzik kültürünü sahneye taşıyan Ceren Tokgöz, seslendirdiği eserlerle dinleyicilerden büyük alkış aldı. Gecenin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Esendemir tarafından sanatçı Ceren Tokgöz'e teşekkür plaketi takdim edildi.