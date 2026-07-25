Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldiği buluşmada, basının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayarak özgür, etik ve ortak akılla yönetilen bir medya düzeninin önemine dikkat çekti.

DENİZLİ (İGFA) - Türk basınından sansürün kaldırılışının yıl dönümü olarak kutlanan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin (DGC) organizasyonuyla, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özkan Tokmak, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Cenk Öztürk, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları katıldı. Çamlık Ofis'te düzenlenen program, basın toplantısıyla başladı. Toplantıda yerel basının sorunları, sektörel gelişmeler ve kentin gündemi masaya yatırıldı.



Özkan Tokmak'tan meslek yasası vurgusu ve teşekkür



Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özkan Tokmak, 24 Temmuz'un basın özgürlüğü mücadelesindeki önemine dikkat çekti. Başkan Tokmak, Denizli'de görev yapan gazetecilerin her koşulda kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirmek için büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti. Konuşmasında gazetecilik mesleğinin yapısal sorunlarına da değinen Tokmak, mesleğin hak ettiği yere gelmesi ve çalışanların güvenceye kavuşturulması amacıyla hazırlıkları süren 'Gazetecilik Meslek Yasası'nın oluşturulması için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti. Tokmak, basına verdiği destekler ve bu anlamlı günde gazetecileri bir araya getiren ev sahipliğinden ötürü Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na tüm basın camiası adına teşekkürlerini iletti.



Başkan Çavuşoğlu: 'Basın mensuplarımızın emeği çok büyük'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, buluşmada basının demokrasinin ve şeffaf yönetim anlayışının en temel yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı. Kentte görev yapan basın mensuplarının, Denizli'nin sesini duyurmak ve halkın haber alma özgürlüğü için gece gündüz demeden fedakarlıkla çalıştığını belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Kentimizin gelişiminde ve sorunların çözümünde yerel medyanın üstlendiği rol çok büyük. Sizler, halkımızın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için bir köprü vazifesi görüyorsunuz' diyerek gazetecilerin emeğine dikkat çekti. Yerel medyanın şehirlerin kalkınmasındaki kritik rolüne dikkat çeken Başkan Çavuşoğlu, bu mesleğin demokrasinin sağlıklı işleyişi için vazgeçilmez olduğunun altını çizdi.



'Medyanın dizayn edilmediği özgür bir sistem şart'



Basının hiçbir dış müdahaleye maruz kalmadan özgürce görev yapabilmesinin öncelikli şartının mesleki dayanışma ve oto kontrol mekanizmalarının işletilmesi olduğuna dikkat çeken Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Bu yolculuk içerisinde hakikaten de Cemiyet Başkanımızın da ifade ettiği gibi mesleği yapanların da keyif aldığı, meslek onurlarını koruyabildikleri ve aynı zamanda da artık birilerinin gelip gazeteleri dizayn etmediği bir sisteme yolculuğu aslında hep beraber götürmemiz gerekiyor. Yani mesleğin etik ve ahlakını koruyabilmek istiyorsak önce kendi meslektaşlarımızın bu anlamdaki negatifliklerini kendi kendimize eleştiriyor ya da yanlışlarını söylüyor olabilmemiz lazım ki bunu başarırsak aslında dışarıdan bir müdahaleye ihtiyaç duymayız' dedi.



'Manşet üzerinden algı yönetme çabaları olduğunu görüyoruz'



Günümüz dijital dünyasında haberin özünden uzaklaşılarak sadece manşetler üzerinden algı yaratılmasının basını ve kamuoyunu yıprattığını belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Günümüzde sosyal medya ve diğer unsurlarla sadece manşet atılarak algı yaratmanın revaçta olduğu bir dönemde artık herkes yazının içeriğinin ötesinde olayı manşet üzerinden görmeye başladı. Manşetler ne dediyse akılda ve hafızalarda maalesef bu kalıyor. Yani eline telefonu ya da tableti alan her şeyi büker hale geldi. Attığının cezasını çekmemesi o insanlardaki özgüveni de artırdı. Aslında en büyük problemlerden bir tanesi de bu' diye konuştu.



'Şehrimizi ortak akıl ve samimiyetle yönetiyoruz'



Karşılıklı empati kurmanın ve bu kenti ortak akılla yönetmenin önemini vurgulayarak basın mensuplarına teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, 'Her zaman ifade ettiğim gibi mükemmel olmakla ilgili bir iddiam yok; bizler de birer insanız ve insani duygularımızla yaşıyoruz. Bir belediye başkanı olsak da bu duygulardan uzaklaşmıyoruz; kızabiliyoruz, sevinebiliyoruz, üzülebiliyoruz. Önemli olan birbirimizi anlayabilmek ve empati kurabilmektir. Yönetim anlayışımızın temelinde ortak akıl ve karşılıklı empati yer almaktadır. Şehrimizin gelişimine katkı sunan eleştirileriniz ve çalışmalarınız bizim için son derece kıymetlidir. Görevini büyük bir özveriyle icra eden tüm basın emekçilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı bir kez daha kutluyor, bu güzel organizasyonda bizimle bir araya gelen tüm gazeteci dostlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.



Gündeme ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Başkan Çavuşoğlu, yerel yönetim olarak ortak akıl ve diyalog kültürüyle Denizli'ye hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti. Toplantı boyunca basın mensuplarının yönelttiği soruları samimiyetle yanıtlayan Başkan Çavuşoğlu, kentte yürütülen projeler ve gelecek döneme ilişkin planlamalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.



Çamlık Ofis'te keyifli akşam yemeği



Basın toplantısının ardından program, Çamlık Ofis'te düzenlenen akşam yemeği ile devam etti. Günün stresini ve yoğun temposunu bir kenara bırakan gazeteciler, yemek eşliğinde sohbet etme ve sektör üzerine fikir alışverişinde bulunma imkanı buldu. Samimi bir atmosferde geçen gece, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.