Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Türk Kızılay iş birliğinde düzenlenen Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası, Adana Büyükşehir Belediyesi personelinin gönüllü katılımıyla gerçekleştirildi.

ADANA (İGFA)- Her bağış; ameliyat bekleyen bir hastaya, tedavi gören bir çocuğa ya da acil müdahale gereken bir kazazedeye umut olabilir . Hastaların ihtiyaç duyduğu kan, yalnızca gönüllü bağışçılar tarafından karşılanmaktadır.

Kök hücre bağışı ise lösemi başta olmak üzere kan hastalıklarıyla mücadele eden birçok hasta için tedavi umudu oluşturmaktadır. Uygun donör eşleşmesi sağlandığında kök hücre bağışı, hastaların yaşamına yeniden umut olabilmektedir.

Kan ve kök hücre bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artırılması, gönüllü bağışçı sayısının çoğalmasına ve daha fazla hastaya umut olunmasına katkı sağlamaktadır. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin olarak, toplum sağlığını destekleyen çalışmalara katkı sunmaya ve gönüllü bağışçılık bilincinin yaygınlaşmasına yönelik faaliyetleri devam edecek.