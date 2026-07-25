Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Konya Kültür Yolu Festivalinin beşinci gününde müzik dünyasının sevilen isimlerinden Özcan Deniz , Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda müzikseverlerle buluştu. Meydanı dolduran dinleyiciler, sanatçıyı alkışlarla karşılarken konser boyunca şarkılarına eşlik etti. Özcan Deniz, sahne performansıyla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

KONYA (İGFA) - Müzik kariyerinde birçok esere imza atan, aynı zamanda oyunculuk ve yönetmenlik alanındaki çalışmalarıyla da bilinen Özcan Deniz, Konya'daki performansıyla ilgi gördü. Sanatçının seslendirdiği eserler arasında 'Zorun Ne Benle' , 'Dön Desem' ve 'Derin Duygular ' gibi parçalar da yer aldı. Meydanı dolduran müzikseverler, sanatçının seslendirdiği şarkılara konser boyunca eşlik etti. Sahne performansının yanı sıra dinleyicilerle kurduğu diyaloglarla da dikkat çeken Özcan Deniz, Konyalılara müzik dolu bir akşam sundu.

Konya Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, söyleşilerden geleneksel sanat atölyelerine, çocuk etkinliklerinden gastronomi duraklarına uzanan zengin programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Festival, şehrin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle her yaştan sanatseveri kültür ve sanatla buluşturmayı sürdürüyor.