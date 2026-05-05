Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Ana Planı' çalışmaları kapsamında ikinci paydaş toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 2043 hedefleri doğrultusunda toplu taşıma, bisiklet ve yaya odaklı ulaşım stratejileri ele alındı.

KONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen Konya Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (KONSUAP) çalışmaları kapsamında ikinci paydaş toplantısı gerçekleştirildi. Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından 120'yi aşkın temsilcinin katıldığı toplantıda, planlama sürecinde gelinen aşama değerlendirildi.

Toplantının açılışında Proje Koordinatörü Aişe İçli, paydaş katkısının planın başarısındaki kritik rolüne dikkat çekti. Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise sürdürülebilir ulaşımın önemine vurgu yaparak, Konya'nın bisiklet yollarında dünya çapında öne çıkan bir şehir haline geldiğini belirtti. Uzbaş, devam eden raylı sistem projeleriyle şehrin erişilebilirliğinin daha da artırılacağını ifade etti.

Toplantıda yüklenici firma proje müdürü Melike Sarım Boynuyoğun tarafından teknik analizler ve mevcut durum hakkında bilgi verilirken, Murat Çağatay da çalıştay süreci hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Paydaş görüşlerinin merkeze alındığı toplantıda; erişilebilirlik, trafik yoğunluğu, toplu taşıma kalitesi, yaya ve bisiklet ulaşımı ile çevresel etkiler gibi başlıklar değerlendirildi. 2043 hedefleri doğrultusunda geliştirilen strateji ve eylem planlarında paydaş katkılarının belirleyici olduğu vurgulandı.

KONSUAP kapsamında öne çıkan hedefler arasında kent merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılması, toplu taşımanın güçlendirilmesi, yaya alanlarının artırılması ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması yer aldı. Ayrıca ulaşım türleri arasında entegrasyonu sağlayacak transfer merkezlerinin kurulması, çevre dostu sistemlerin geliştirilmesi ve 'park et-devam et' uygulamalarının yaygınlaştırılması gibi öneriler gündeme geldi.

Mart 2025'ten bu yana sürdürülen planlama çalışmalarıyla, Konya'da 2043 yılına kadar daha erişilebilir, sürdürülebilir ve entegre bir ulaşım sisteminin hayata geçirilmesi hedefleniyor.