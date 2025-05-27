Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime ve çevre bilincine yönelik destekleri meyvesini vermeye devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Geyve Sosyal Gelişim Merkezi öğrencisi Fatih Özer, elektronik atıklardan yaptığı yel değirmeniyle MEB’in düzenlediği “Sıfır Atık Yarışması’nda il birincisi oldu. Sakarya’yı temsilen Ankara’daki Türkiye finaline katılacak olan Özer, çevreci yaklaşımı ve özgün tasarımıyla takdir topladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve Sosyal Gelişim Merkezi öğrencisi Fatih Özer, “Sıfır Atık Yarışması’nda il birincisi olarak Ankara’da gerçekleştirilecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

ELEKTRONİK ATIKLARDAN YEL DEĞİRMENİ YAPTI

Millî Eğitim Bakanlığı’nın çevre bilinci ve geri dönüşüm farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği “Sıfır Atık Yarışması” kapsamında Sakarya’da yapılan ilk elemede, Geyve Sosyal Gelişim Merkezi kursiyeri Fatih Özer’in elektronik atıklardan yaptığı yel değirmeni eseri büyük beğeni topladı. “Atıktan Sanata İleri Dönüşüm” kategorisinde yarışan Özer, ortaokul düzeyinde il birincisi oldu.

FİNAL YARIŞMASI ANKARA’DA YAPILACAK

Türkiye genelinde yapılacak finallerde,il birinciliği kazanan Fatih Özer, Sakarya’yı temsilen katılacak. Yarışmada yaş gruplarına göre dereceye giren öğrencilere Çevre Haftası’nda gerçekleştirilecek ödül töreninde çeşitli ödüller verilecek.

ÖĞRENCİMİZİN ELDE ETTİĞİ BAŞARI HEPİMİZİ GURURLANDIRDI

Sosyal Gelişim Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Öğrencimiz Fatih Özer’in elde ettiği başarı hepimizi gururlandırdı. Gençlerimizin çevreye duyarlı ve üretken bireyler olarak yetişmeleri için Sosyal Gelişim Merkezlerimizde eğitim ve rehberlik faaliyetlerimiz devam edecek” denildi.