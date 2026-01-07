Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi'nde hizmete başlayan Nöroloji Polikliniği ile vatandaşlar, alanında deneyimli uzman hekim Dr. Meral Türker'in tanı ve tedavi hizmetlerine artık merkez bünyesinde erişebilecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi,vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda Tıp Merkezi bünyesinde Nöroloji Polikliniği'ni hizmete açtı. Uzman Dr. Meral Türker'in göreve başlamasıyla birlikte merkezde nörolojik hastalıklara yönelikmuayene ve tedavi hizmetleri resmen başladı.

Sağlık Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Tıp Merkezimiz bünyesinde hizmete açtığımız Nöroloji Polikliniğimizde uzman hekimimizle birlikte hasta kabulüne başlamış bulunuyoruz. Bu önemli hizmetin, nörolojik rahatsızlıklarla mücadele eden hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

UZMAN DR. MERAL TÜRKER KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olup nöroloji uzmanlık eğitimini Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. Meslek hayatı boyunca Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Kırıkkale Özel Yaşam Tıp Merkezi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH), Özel Beyhekim Hastanesi ve Karasu Devlet Hastanesi'nde görev yapan Türker, son olarak Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi kadrosuna katılarak hasta kabulüne başladı.