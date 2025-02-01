13 ilde düzenlenen “HÜCRE-7” operasyonlarında; “Hakkınızda icra davası var” diyerek vatandaşları dolandıran organize suç örgütü çökertildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen “HÜCRE-7” operasyonlarında; “Hakkınızda İcra Davası Var” diyerek vatandaşlarımızı dolandıran, elebaşılığını C.A.’nın yaptığı Organize Dolandırıcı Suç Örgütü çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu 88 şüpheli yakalandı. 61’i tutuklandı. 27’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir merkezli İstanbul, Aydın, Bursa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kırklareli ve Adana’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan Organize Dolandırıcı Suç Örgütü üyesi şüphelilerin;

Vatandaşımızı arayarak, kendilerini “uzlaştırmacı avukat, icra memuru” olarak tanıtıp, “Hakkınızda İcra Davası Var" diyerek, uzlaştırma ücreti adı altında para alarak dolandırıcılık yapmak ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığını belirten Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verdi;

Operasyonlar sonucu;

Ruhsatsız tabancalar,

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,

Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile

Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.'' ifadelerinde bulundu.