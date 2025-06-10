Türk rock müziğinin sevilen ismi Emre Aydın, Paribu Jolly Joker Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştuİSTANBUL (İGFA) - Rock müziğin romantik prensi Emre Aydın'ın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konseri yoğun ilgi görürken sanatçının özel olarak hazırladığı repertuvar geceye damgasını vurdu.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aydın, Harbiye’nin kendisi için her zaman ayrı bir yeri olduğunu vurgulayarak, “Burası diğer sahnelerden çok farklı, burada çalmak beni ve ekibimi daha çok heyecanlandırıyor” dedi. Mayıs ayından bu yana yoğun bir konser temposunda olduğunu belirten sanatçı, tatil yapmaya henüz fırsat bulamadığını da sözlerine ekledi.

Emre Aydın, Harbiye konseri için bugüne dek sahnede hiç seslendirmediği şarkıları da repertuvarına dahil ettiğini belirterek, “Harbiye’ye özel hazırlandık” dedi. Müzikal kariyerine damga vuran hit parçalarıyla hem duygusal anlar yaşatan hem de temposu yüksek anlar sunan sanatçı, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserin en özel anlarından biri ise Emre Aydın’ın kısa süre önce yayımladığı yeni teklisi “Son Yalancı”yı ilk kez sahnede seslendirmesi oldu.

Aydın, “Bu konser biraz da yeni şarkımın lansmanı gibi oldu” diyerek geceye dair duygularını paylaştı.