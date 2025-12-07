Erkeklerde özellikle 45 yaş sonrası görülen prostat büyümesi, idrar sorunlarına ve uzun vadede böbrek hasarına yol açabiliyor. Uzmanlar, erken tanı ve uygun tedavi ile yaşam kalitesinin korunabileceğini belirtiyor.

İSTANBUL (İGFA) - Erkeklerde prostatın yaşla birlikte büyümesi, hormon dengesi değişiklikleri ve yaşam tarzı faktörleri nedeniyle ortaya çıkabiliyor.

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Zor, 'Prostat büyümesi ilerlediğinde idrar akışı zorlaşır, sık idrara çıkma, geceleri uyanma, mesanenin tam boşalmaması gibi şikayetler görülür. Tedavi edilmezse mesane ve böbrek sağlığı ciddi risk altına girer' uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Zor, kalıcı böbrek hasarına kadar ilerleyebilen durumları şöyle açıkladı: 'İdrar tıkanıklığı mesane duvarını kalınlaştırır, bakteriyel enfeksiyonlara ve taş oluşumuna yol açar. Bazı durumlarda idrar tamamen kesilir ve acil sonda gerektirir.'

Tedavi kişiye özel planlanıyor. Hafif şikayetlerde ilaç tedavisi ile prostat kaslarını gevşetip idrar akışı rahatlatılır ve prostat hacmi küçültülür.

Alfa Blokerler: Mesane boynundaki kasları gevşetir, hızlı rahatlama sağlar.

Hormon Dengeleyici İlaçlar: Prostat büyümesini sağlayan hormonları kontrol eder, uzun vadede prostat küçülür.

Kombine Tedavi: İki yöntem bir arada kullanılarak hem hızlı rahatlama hem uzun vadeli kontrol sağlanır.

Bitkisel Destek: Saw Palmetto gibi ekstreler hafif şikayetlerde yardımcı olabilir.

Cerrahiye gerek kalmadan uygulanan modern yöntemler de mevcut. Rezum su buharı tedavisi, prostat dokusunu küçültür, kısa sürede uygulanır ve cinsel fonksiyonları korur. İleri büyüme ve ilaçlara yanıt vermeyen durumlarda ise Lazer Prostatektomi (HoLEP, Thuflep) gibi ameliyatlar ile idrar yolu tamamen açılır.

Prof. Dr. Zor, prostat büyümesinin genellikle yavaş ilerlediğini ve erken dönemde tedaviye başlanmasının ameliyatsız çözüm şansını artırdığını vurguluyor. Tedavi sonrası dönemde ise bol su içmek, kafein ve alkolü azaltmak, düzenli egzersiz ve ideal kiloyu korumak, şikayetlerin tekrarlamasını önlüyor. Prostat büyümesi yaşayan erkeklerin, belirtileri 'yaşlılık' sanıp ihmal etmemesi, düzenli üroloji kontrolleriyle erken önlem alması öneriliyor.