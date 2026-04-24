Erasmus+ projeleri kapsamında Mudanya Halk Eğitimi Merkezi, Portekiz'den gelen 4 kişilik eğitim heyetini ağırladı. İki gün süren programda kurs etkinlikleri ve yerel uygulamalar yerinde incelendi.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Erasmus+ projeleri kapsamında Mudanya Halk Eğitimi Merkezi (HEM), Portekiz'den gelen 4 kişilik eğitimci gruba ev sahipliği yaptı.

Ziyaretin ilk gününde merkez binasındaki kurs ve ders etkinliklerini izleyen heyet, ikinci gün ilçenin kırsal mahalleleri Çağrışan ve Ülkü'de yürütülen HEM kurslarını yerinde gözlemledi.

Portekizli eğitimciler, kurslarda yapılan uygulamalara yoğun ilgi gösterirken, ziyaret programına katılan yerel yöneticiler de çalışmaları yakından takip etti.

Mudanya HEM Müdürü Dr. İrfan Bülbül, kurum olarak Erasmus+ kapsamında dört proje yürüttüklerini belirterek, hem yurtdışı hareketlilikler hem de yabancı eğitimcilerin kurumda ağırlanmasıyla çift yönlü bir deneyim paylaşımı sağlandığını ifade etti.

Bu kapsamda Portekiz ve Romanya ya ev sahipliği yapacak kurumun AB üyesi olan pek çok ülkede de eğitim personeliyle kurs veya işbaşı gözlem faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Dr. Bülbül, çalışmaların personelin mesleki gelişimine ve kurumun uluslararası görünürlüğüne önemli katkı sunduğunu vurguladı.