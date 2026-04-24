İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Güzelbahçe Belediyesi tarafından yapılacak ve çocuklara hizmet verecek Onur Günay Eğitim Kampüsü Mustafa Ener Yerleşkesi'nin temel atma törenine katıldı. Başkan Tugay, ilçeye desteklerinin devam edeceğini belirterek 'Benim de görevim, Güzelbahçe halkının her anlamda yanında olmaktır. Benden ne isterseniz yapabildiğim her şeyi yapmaya hazırım' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Güzelbahçe Belediyesi tarafından inşa edilecek Onur Günay Eğitim Kampüsü Mustafa Ener Yerleşkesi için düzenlenen temel atma törenine katıldı.

Onur Günay Eğitim Kampüsü'nün hemen yanında düğün salonu olarak kullanılan yapının yıkımının ardından boş kalan belediye arazisine yapılacak bina, 3-6 yaş arası çocuklara hizmet verecek. Programda Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, anaokulu çocukları ve vatandaşlar katıldı. Temel atma programında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Özgür Özel'in çocuklara yönelik merkezlerin sayısının artırılmasına yönelik sözleri dinletildi.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'Bugün burada yeni ve güzel bir başlangıca hep birlikte şahit oluyoruz. Çocuklar için bir tesisin temelini atıyoruz. Çocuklara sunulacak her türlü imkanın gelecekte bu ülkeyi daha iyi yerlere taşıyacağını biliyoruz. Bunu lafta söyleyenler var, bir de yüreğinde hissedip gereğini yapanlar var. Biz insanlarına, vatanına, milletine inanmış insanlar olarak hizmet etmeye çalışıyoruz' dedi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 'Biz göreve geldikten sonra neler yapacağımızı seçim programımıza yazmıştık. Orada anaokullarımız vardı. Güzelbahçe'de eğitimle ilgili ilk ateşi yakan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a minnettarız, teşekkür ediyoruz. Burada dar gelirli yurttaşlarımızın çocuklarının eşit şartlarda eğitim almasını sağlayacağız. Ülkenin geleceği için çocuklarımızı yetiştireceğiz. Eylül ayında çocuklarımız burada olacak. Söz veriyoruz. Çocuklarımızı eşit şartlarda yaşatmamız gerekiyor. Karanlık günleri geride bırakıp çocuklarımızla, halkımızla aydınlık günler çok yakın diyoruz' diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a ilçeye destekleri için teşekkür eden Günay, 'Güzelbahçe'yi hiçbir zaman kırmadınız. Güzelbahçe de sizin yanınızdan hiçbir zaman ayrılmayacak' dedi.