MEB, kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı il içi yer değiştirme başvurularını 4-6 Mayıs'ta alacak. 3 yıl çalışma şartı aranan süreçte, atamalar 11 Mayıs'ta yapılacak. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 26 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşecek.

ANKARA (İGFA) - MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile il içi sıra kayıtlarının oluşturulması süreci, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülecek.

Duyuru kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları, 4-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekecek.

Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartı aranacak.

Hizmet puanlarının hesabında, başvurunun son günü olan 6 Mayıs 2026 tarihi esas alınacak.

Öğretmenler, görev yaptıkları il içerisindeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 eğitim kurumu için tercihte bulunabilecek.

Atamalar; alanlardaki mevcut ve muhtemel ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercih ve hizmet puanı üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilecek.

Atamaların gerçekleştirilmesi ve sıra kaydının oluşturulması için belirlenen tarih 11 Mayıs 2026 olarak duyurulurken tebligat ve ilişik kesme tarihi ise 26 Haziran 2026 olarak belirlendi.