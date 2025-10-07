Bilecik'in Pazaryeri Devlet Hastanesi, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kalp ve damar hastalıklarının dünya genelinde ve ülkemizde ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaya devam ettiğini vurgulayarak vatandaşları sağlıklı yaşam alışkanlıklarına davet etti.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre her yıl yaklaşık 20 milyon kişinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdiği, Türkiye'de ise 2024 yılında meydana gelen 490 bin ölümün yaklaşık yüzde 28'inin bu hastalıklardan kaynaklandığı belirtildi.

Uzmanlar, nüfusun yaşlanması, stres, sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve tütün kullanımı gibi etkenlerin kalp ve damar hastalıklarının yaygınlaşmasında başlıca rol oynadığını ifade ediyor. Türkiye'de yapılan son çalışmalara göre, 15 yaş üzeri her 100 kişiden 7'si kalp-damar hastası ve bu oran yaşla birlikte artış gösteriyor.

'KALBİNİZİ KORUMAK HAYATINIZI KORUMAKTIR'

Kalp hastalıklarının önlenebilir olmasına rağmen milyonlarca insanı etkilemeye devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu yılki Dünya Kalp Günü temasının 'Hiçbir Ritmi Kaçırmayın' olduğu hatırlatıldı.

Pazaryeri Devlet Hastanesi yetkilileri, 'Kalbimiz sadece vücudumuzu değil, hayatımızın ritmini de taşır. Onu korumak, yaşamı korumaktır.' diyerek şu uyarılarda bulundu:

'Sağlıklı beslenin, tuz ve yağ tüketimini azaltın. Günde en az 30 dakika yürüyün, hareket edin. Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durun. Yeterli miktarda su tüketin. Alkol kullanımını sınırlandırın. Aile hekiminize başvurarak kardiyovasküler risk değerlendirmenizi yaptırın. Kontrollerinizi aksatmayın, ilaçlarınızı doktorunuzun önerdiği şekilde kullanın.'

BAKANLIK UYGULAMASI İLE ERKEN TANI FIRSATI

Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Türkiye Kalp-Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı' kapsamında, aile hekimliklerinde 40 yaş ve üzeri bireyler için 'kardiyovasküler risk değerlendirmesi' uygulaması başlatıldı.

Bu kapsamda, aile hekimleri vatandaşların kalp-damar hastalığı geçirme riskini belirliyor, sonuçlara göre düzenli takip ve yönlendirme yapıyor. Son bir yıl içinde yapılan taramalarda 662 bin vatandaşta kalp-damar hastalığı riski tespit edildi.

HASTANEDEN ÇAĞRI: 'RİTMİ KAÇIRMAYIN!'

Pazaryeri Devlet Hastanesi, Dünya Kalp Günü vesilesiyle vatandaşlara şu çağrıyı yaptı:

'Kalp sağlığınızı korumak için geç kalmayın. Aile hekiminize düzenli aralıklarla gidin, tarama ve kontrollerinizi yaptırın. Sağlıklı hayat merkezlerinden danışmanlık alarak yaşam ritminizi koruyun. Unutmayın, kalbiniz sadece bedeninizi değil, hayatınızı da ritimde tutar.'