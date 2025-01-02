Sorumluluğu futbol takımı tutar gibi tuttuğumuz partilere devrettik ve her şeye onların çözüm bulmasını istedik ve onlardan bekledik!

Türk Milletinin başına çorap örülmeye çalışıldığından hiç şüphemiz yok!

Ancak bundan Atatürk'ün dediği gibi "Türk Milletinin azim ve kararlılığı ile" kurtulacağız!

Bugüne kadar şüphesiz gevşek davrandık! Sorumluluğu futbol takımı tutar gibi tuttuğumuz partilere devrettik ve her şeye onların çözüm bulmasını istedik ve onlardan bekledik!

Hamasete yenik düştük!

Duygu sömürüsüne uğradık!

Bu zaafiyetimizi gören devlet bürokrasisi ve siyaset, dış güçler tarafından yerli işbirlikçiler kullanılmak suretiyle ele geçirildi.

Şimdi de büyük algılar yaratarak kendi ipimizi kendimizin çekmesini istiyorlar.

Başarılı da olmadılar değil hani!

Bu bir günlük veya üç beş aylık bir süreç değildir...

Mesela "Türk İmparatorluğu'nun (burada Osmanlı kast ediliyor) Paylaşılması hakkında Yüz Proje" adlı kitapta 1281-1913 yılları arasında dış güçler tarafından gerçekleştirilenler Trandafir G. Djuvara tarafından kaleme alınmıştır ve İş Bankası Kültür Yayınlarınca neşredilmiştir. Bakalım bugünkü projeleri de gelecekte kimler kaleme alacaktır?

Şimdi bizim bunu görüp acilen tedbir almamız gerekiyor...

Rauf Orbay, Millî Mücadele'ye hazırlık safhası olan Sivas Kongresi öncesinde, kongrenin hangi esaslara göre toplanacağı konusunda çalışma yaparken "buraya particilik hastalığını sokmayalım" der. Bu tutanaklarda vardır.

Eğer bugün benzer şartlarda olduğumuzu kabul ediyorsak Türk Milleti bir an önce bu particilik hastalığından kurtulmak zorundadır.

Buna fena bir hastalıktır ve gerçekleri görmemizi engellemektedir.

Yok Atatürk'ün partisiymiş, yok babamın dedemin partisiymiş, yok bunlar ezan susmasın bayrak inmesin diyormuş, başörtüsü falan filan, yok ülkücülük şu partide olurmuş, vay biz demokratız, yok solcuyuz, yok liberaliz falan diyecek vaktimiz yok!

Memleket tehlikede... Bölücüler devlete ortak oluyor, demografik işgal başladı ve her kanattan işbirlikçiler arz-ı endam ediyorlar!

Sizin ise yapacağınız tek şey "particilik hastalığından kurtulmak" ve birlikte olmayı başarmak!

Zor bir iş mi?

Hayır... yeter ki, kafanızdaki prangalardan kurtulun!

Birlikte olmak her türlü tehlikeyi bertaraf edecektir.