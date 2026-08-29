Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde kapsamlı değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle TÜSKA'dan platin veya altın akreditasyon alan özel hastaneler 3 yıl, gümüş alanlar 2 yıl, bronz alanlar ise 1 yıl olağan denetimlerden muaf tutulacak. Eski ruhsatlı hastanelere ise fiziki şartlar açısından önemli muafiyet getirildi.

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı'nın özel hastanelere ilişkin yönetmelik değişikliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle özel hastanelerin denetim süreçlerinden laboratuvar ve röntgen hizmetlerine, uzman hekim kadrolarından fiziki şartlara kadar birçok alanda yeni kurallar getirildi.

AKREDİTASYONA GÖRE DENETİM MUAFİYETİ

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici başlıklarından biri, TÜSKA akreditasyon belgesi alan özel hastanelere sağlanan denetim muafiyeti oldu. Buna göre platin veya altın kategorisinde belgelendirilen hastaneler 3 yıl, gümüş kategorisindekiler 2 yıl, bronz kategorisindekiler ise 1 yıl olağan denetimlerden muaf olacak.

RÖNTGEN VE LABORATUVAR ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK

Özel hastanelerde bir adet seyyar röntgen cihazı veya en az 500 mA gücünde röntgen cihazı bulundurulması zorunlu hale getirilirken, cihazın yerinde hizmet alımı yoluyla temin edilmesi de yeterli sayılacak.

Hastanelerin faaliyet gösterdikleri uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi biyokimya ve/veya tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarını bulundurmaları da zorunlu olacak. Belirli bir alanda hizmet veren hastaneler bu hizmeti yerinde hizmet alımıyla karşılayabilecek.

ESKİ HASTANELERE FİZİKİ ŞART MUAFİYETİ

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesi ise 30 Ocak 2025'ten önce ruhsatlandırılmış özel hastaneler için getirilen fiziki şart muafiyeti oldu. Bu hastaneler, yönetmelikte yer alan fiziki şartlardan muaf tutulacak. Ancak 30 Ocak 2025 itibarıyla yapılan değişiklikler ve geçici 2'nci madde kapsamındaki hastaneler bu muafiyetten yararlanamayacak.

Öte yandan, özel hastanelerde uzmanlık eğitimi ve hekim kadrolarına ilişkin bazı hükümler de yeniden düzenlendi. Muayenehaneden gelen hastaların başka bir hastanede tedavi edilmesine yönelik vaka bazlı izin mekanizmasının kapsamı da yeniden belirlendi. Yönetmeliğin fiziki şartlara ilişkin geçici 15'inci maddesi 30 Ocak 2025'ten geçerli olmak üzere, diğer hükümler ise yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.