Nilüfer Belediyesi, kentin en önemli tarihi ve turistik değerlerinden biri olan Gölyazı için çalıştay düzenledi. Aziz Panteleimon Kilisesi'ndeki çalıştayda bölgenin arkeolojik değerleri ve doğal güzellikleriyle dünya standartlarında bir turizm destinasyonuna dönüştürülmesi hedefi vurgulandı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, tarihi ve turistik özellikleri ile öne çıkan Gölyazı için kapsamlı bir çalıştay düzenledi. Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi'nde gerçekleştirilen çalıştaya; yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları katıldı.

Çalıştay kapsamında kazı çalışmaları süren Gölyazı Antik Tiyatrosu'nda da inceleme gezisi yapılarak yürütülen faaliyetler yerinde değerlendirildi.

Çalıştayda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gölyazı'nın tarihi ve kültürel değerleriyle çok kıymetli olduğunu söyledi. Bu nedenle turizm açısından bakıldığında yeme-içme ve konaklama standardının olması gerektiğini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, 'Ziyaretçilerin daha uzun süre kalmalarını, konaklamalarını amaçlıyoruz. Bölgeyi Fadıllı, Akçalar ve Ayvaköy ile birlikte düşünerek, burasının turizm destinasyonu olması için yatırım yapıyoruz' dedi.



HERKESİN GÖRMEK İSTEDİĞİ BİR YER

Japon Seyahat Acentalar Birliği'nin dünyada gezilecek 30 yer açıkladığını ve Türkiye'den sadece Gölyazı'nın listede olduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, 'Gölyazı ismi hep bir yerlerde geçiyor. Burası herkesin görmek istediği bir yer' diye konuştu. Antik tiyatro kazısının da bittiğinde bölgeye değer katacağını anlatan Başkan Şadi Özdemir, 'Bölgenin tanıtımına büyük katkı verecektir. Yeter ki akıllarımızı birleştirelim' diye konuştu.



Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu ise Gölyazı için geçen yıl da çalıştay yapıldığını ve bu süre zarfında neler yapıldığını gözden geçireceklerini söyledi. Kırayoğlu, bölgeyi fark edilen, değerini bulan bir yaşam alanına çevirmek istediklerini belirtti.



Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ise Gölyazı'nın kıyı kenar çizgisi sorununa değindi. Şimşek, 'İlgili tüm paydaşlarla, kim olacaksa hiç fark etmeksizin siyaset üstü bir çabayla bu işi toparlamaya çalışıyoruz. Akademik odalarımız ile bu süreci artık doğru noktaya getirmeye kararlıyız. Burasının gerçekten doğal ve kendi kimliğini korumuş bir bölge olmasını hayal ediyoruz' dedi.



Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Arkeoloji Bölümü'nden ve Apollonia ad Rhyndacum Gölyazı Arkeoloji Kazıları'nın başkanlığını yürüten Prof. Dr. Derya Şahin, son durum hakkında bilgilendirme yaptı. Gölyazı Antik Tiyatrosu'nda ne aşamaya geldiklerini anlatan Şahin, 'Amacımız, kısa sürede tiyatronun mevcut durumunu tespit edip, uzun vadede kullanımına yönelik çalışma yapmak' dedi. Derya Şahin, bu yıl tiyatro alanına odaklandıklarını, kazıları bitirip, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunmayı planladıklarını söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Şahin de 'Antik Tiyatro Restorasyonu Örnekleri' başlıklı sunum yaptı.



ANTİK TİYATRO SES GETİRECEK

Geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın da, çalıştayın değerlendirmesini yaptı. Antik tiyatronun tamamlanmasının ulusal ve uluslararası alanda büyük ses getireceğini belirten Karayalçın, Gölyazı'yı ayrı proje olarak ele almak gerektiğini vurguladı. Karayalçın, Gölyazı'nın Türkiye'nin her yerinden ve yurtdışından da insanların gelip uzun süre vakit geçirebilecekleri bir yer olma potansiyeli taşıdığını belirtti.