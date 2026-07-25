Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocaburger etkinliği kapsamında Gençlik ERVA Spor Kulübü ve Yeşilay ERVA Spor Kulübü öğrencileri ile aileleriyle bir araya geldi.

KAYSERİ (İGFA) - Çocuklarla sohbet eden, onların heyecanına ortak olan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ERVA Spor Okulları'nın geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecek nesillerin yetiştiği büyük bir gönül hareketi olduğunu belirterek, 'ERVA'da yetişen her çocuğumuz, Türkiye'nin geleceğidir.' dedi.

Ahievran Mahallesi'nde bulunan Ömer Halisdemir Spor Kompleksi'nde düzenlenen programda çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, değerler eğitiminin önemine dikkat çekti.

'Vatandaşımızın ihtiyacı olan her projede yer almaya devam edeceğiz.' diyen Başkan Çolakbayrakdar, 'Öncelikle ERVA Spor Okullarının hamiliğini yaparak şehrimizde yaygın bir şekilde artık bir marka spor okulları hâline gelmesinde liderlik yapan Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'e ve bu okulların başarılı bir şekilde yürütülmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Yapılan iş doğru, ortaya konulan proje vatandaşımız için gerekli bir projeyse bizim bu işin dışında kalmamız mümkün değil. Kamu olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek adına ilk günden itibaren ERVA Projesi içerisinde yer aldık, desteğimizi hiçbir zaman esirgemedik. Bundan sonra da aynı hassasiyetle destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki yapılan bu çalışmalar geleceğimiz için, evlatlarımız için yapılıyor.' diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZ, BU ŞEHRİN UMUDU VE GELECEĞİDİR'

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, ailelerin fedakârlıklarına dikkat çekerek, 'Her anne ve baba, çocuğunun daha iyi yetişmesi, yüzünün gülmesi, gelecekte iyi bir insan, iyi bir vatandaş olması için bütün imkânlarını seferber ediyor. Bizler de daha büyük bir aile olarak, Kocasinan ailesi olarak bu evlatlarımıza sahip çıkmalıyız. Sizlerin çocukları bizim çocuklarımız, bu ülkenin evlatlarıdır. Onların geleceği için ne gerekiyorsa yapmak bizim görevimizdir. Biz bu projenin sadece spor tarafında değil, çocuklarımızın erdemli, değerlerine bağlı, medeniyetimize yakışan bireyler olarak yetişmesi noktasında da yanındayız. İstiyoruz ki çocuklarımız dijital ekranların bağımlılığından uzaklaşsın, arkadaşlarıyla paylaşarak, kardeşlik duyguları içerisinde büyüsünler. Çünkü inanıyoruz ki bugün burada yetişen çocuklarımız, yarının Kayseri'sini ve Türkiye'sini inşa edecekler.' ifadelerine yer verdi.

Çocukların gelecekte önemli görevler üstleneceğine inandığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Bu çocuklarımızın içerisinden geleceğin sporcuları, yazarları, şairleri, doktorları, öğretmenleri ve ülkemize hizmet edecek nice değerli insanlar çıkacak. Bundan dolayı çocuklarımız için ne yapsak yeridir, ne yapsak azdır.' diye sözlerini noktaladı.