MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde öğrenmenin yaşı yok. Kadınları her alanda görünür kılmak için birçok etkinlik ve proje yapan Büyükşehir Belediyesi okuma yazma bilmeyen kadınlar için de kurs imkanı sağlıyor. Çocuklarının eğitim aldığı sıralarda kendileri de okuma yazma öğrenen kadınlar hem sosyal hayatta bağımsız hareket edebiliyor hem de çocuklarının eğitim hayatına katkı sağlayabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezlerinin Çilek, Kazanlı, Hal, Turgut Türkalp Şubelerinde şimdiye kadar 145 kadın okuma yazma öğrendi.

Artık kendilerini bağımsız hissediyorlar

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kurs merkezlerinde eğitim gören kadınlar ilk aşamada okuma yazma ve basit matematik işlemlerini öğreniyor. 2 ayın sonunda girdikleri sınavda başarılı olanlar ikinci kademeye başlıyor. Bu aşamada da 2 ay süreli türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgiler dersleri gören kadınlar girdikleri sınavı geçtiklerinde Halk Eğitim Merkezi tarafından ilkokul seviyesinde belge alıyorlar. Kadınlar hem kendilerine hem de etrafına faydalı ve bağımsız olmaktan dolayı kendilerini çok mutlu hissediyor.

Kardoğan: “Okuma bilmeyen kadınlarımızın, yetişkinlerimizin bize başvurmasını istiyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Çilek Şubesi Sorumlusu Deniz Kardoğan, “Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak kurs merkezlerimizde okuma yazma bilmeyen yetişkinlerimize bu konuda destek sunmaktayız. Bizim asıl amacımız onlara aslında okumanın yaşının olmadığını ve günlük hayatlarında hayatlarını kolaylaştırmak için her zaman bir fırsatları olduğunu göstermek. Başkanımız da bu çerçevede bize destek sunuyor” dedi.

Sabah ve öğle oturumlarında günde 4’er saat kurs verildiğini anlatan Kardoğan, “İsteyen her yetişkin bize başvurabiliyor. Biz öğrencilerimizin seviyelerini belirleyip ona göre bir çizelge hazırlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak biz özellikle okuma yazma bilmeyen kadınlarımızın, yetişkinlerimizin bize başvurmasını istiyoruz. Onlara burada her türlü desteği sunacağız” diye konuştu.

Güven: “Güçlü bir ülke olmak için eğitim şart diyoruz ve kadınlar bunun bilincindeler”

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Çilek Şubesi’nde okuma yazma kursu veren Çınare Velizade Güven, bir toplumun gelişmesinde kadınların rolünün çok büyük olduğunu vurgulayarak, “Büyükşehir Belediyesi’nin ve Halk Eğitim Merkezi’nin desteğiyle açılmış olan kursumuza yoğun bir talep var. Çoğunluk kadınlardan oluşuyor. Güçlü bir ülke olmak için eğitim şart diyoruz ve bu kadınlar bunun bilincindeler. Bazı şartlardan dolayı okuyamamışlar. Ama eğitimin yaşı yok. Hepsi güzel bir şekilde kendini geliştiriyor. Belediyenin tanıdığı bu fırsatı çok iyi değerlendiriyorlar. Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği bu fırsatı değerlendirmelerini istiyorum. Gerçekten fırsat ayaklarına gelmiş. Okuma yazma bilmeyen kalmasın” dedi.

Akdemir: “Öğrenmenin yaşı yok, ben 60 yaşındayım ve öğrendim”

Bir kızını öğretmen olarak yetiştiren fakat çocukluğunda yaşadıkları köyle okul olmaması sebebiyle okula gidemediğini aktaran 60 yaşındaki Gurbet Akdemir, “Çok hevesliydim, katılmak istedim. Kursumuz çok güzel. Bir yere giderken yolu bilmiyoruz en azından okuyarak çıkar, gezersin. Herkesin okuma yazması var neden bizim olmasın? Allah razı olsun. Bu fırsatı bize verdikleri için çok mutluyuz” ifadelerine yer verdi.

Okuma öğrendikten sonra kendine güveninin çok arttığını sözlerine ekleyen Akdemir, “Telefonda bir mesaj gelse okuyabiliyorum, kendim yazabilirim artık. Çok da mutluyuz. Kendimi bağımsız hissediyorum. Her yere gidebiliyorum. Bunlar çok önemli şeyler bizim için. Ben yaşlıyım. Öğrenemem demesinler. Öğrenmenin yaşı yok, ben 60 yaşındayım ve öğrendim. Vahap Başkanımızdan çok memnunuz. Allah bin kere razı olsun. Arkasındayız hepimiz” dedi.

Toraman: “Okuma yazma bilmeyen herkes gelsin. Öğrenmek çok iyidir”

Okumanın yaşının olmadığını gösteren 70 yaşındaki Zeynep Toraman Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi Çilek Şubesi’nde 4 ayda okumayı öğrendiğini söyledi. Toraman, “Çok şükür okuyorum. Tek başıma klimayı açabiliyorum. Fırına bir şey atsam bilmiyordum, oğlum bana söylesin diye onunla görüntülü görüşüyordum. Çamaşır makinesini açmayı bilmiyordum. Herkes gelsin. Evde oturmasınlar. Bana baksınlar, gelsinler. Okuma yazma bilmeyen herkes gelsin. Öğrenmek çok iyi. Evde oturup ne yapacaksın. Niye başkalarına minnet edilsin” dedi.

Akdemir: “Oğlumla ve kızımla beraber ders yapıyorum”

Kursiyerlerden 35 yaşındaki Feryat Akdemir, maddi imkanlardan dolayı okuyamadığını, hem kedine hem de çocuklarına faydalı olabilmek için Büyükşehir Belediyesi’nin kursuna geldiğini anlatarak, “Benim oğlum ilkokula gidiyordu, yardımcı olamadım. Ona bir şeyler verebilmek için gittim. Oğlum ‘anne niye bilmiyorsun herkes biliyor, herkesin annesi yazıyor, sen niye yazamıyorsun’ dedi. Böyle bir fırsat buldum. Ben de gelip başvurdum. Şimdi oğlumla ve kızımla beraber ders yapıyorum. Onlar bana öğretiyor, ben onlara öğretiyorum. Çok şey öğrendim, çok yol kat ettim. Diplomamı aldım” dedi.

Akdemir, artık sosyal hayattaki işlerini hallederken zorlanmadığını belirterek, “Şimdi okuyabiliyorum. Her şeyi yazabiliyorum. Önceden hastaneye gittiğim zaman form dolduramıyordum. Şimdi her şeyi gayet iyi yapabiliyorum, Kendime daha çok güveniyorum. Birine ‘bana şunu yazar mısın, şunu okur musun?’ diye çekinerek söylüyordum. Ama şimdi her şeyi kendim yapıyorum. Herkese öneriyorum. Herkesin okumasını istiyorum. Hiçbir şey için geç değil. Kendimize daha çok güvendik. Belediye kadınların yanında ve her zaman bizimle” diye konuştu.