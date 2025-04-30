Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi OBAM’da eğitim gören SerebralPalsi hastası Fırat Kıpçak (38) öğretmenlerinin yardımıyla girdiği sınavları kazanarak ortaokul diploması aldı.BURSA (İGFA) - Engeline rağmen hayata küsmeyip yaşam enerjisini kaybetmeyen Fırat Kıpçak, uzun yıllardır Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi OBAM’da eğitim görüyor. Özel gereksinimli Kıpçak, öğretmenlerine açık öğretim sınavlarına girerek diploma almak istediğini söyledi. Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle ders çalışmaya başlayan Kıpçak, açık öğretim sınavlarına girerek ilkokul diplomasını aldı. Diplomasına kavuşan Kıpçak, öğretmenlerine ortaokul diplomasını da almak istediğini anlattı. Kıpçak, 15 aylık sıkı bir çalışmanın ardından bu sınavları da geçerek ortaokul diploması almaya hak kazandı.

Koyduğu iki hedefi de gerçekleştiren Fırat Kıpçak için Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi OBAM’da mezuniyet töreni düzenlendi. Mezuniyet cübbesi ve kepini giyen Kıpçak, diplomasını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan ve Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Zeynep Terece’nin elinden aldı. Mezuniyet töreninde arkadaşlarının yalnız bırakmadığı özel gereksinimli Fırat Kıpçak, kepini havaya atarak mutluluğunu arkadaşlarıyla paylaştı.

Fırat Kıpçak’ın diploma almasında emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, “Fırat kardeşimizi aldığı diplomalar için tebrik ediyorum. Daha nice başarılara kavuşması temennisinde bulunuyorum” diye konuştu.

Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Zeynep Terece de yaptığı konuşmada, “Osmangazi Halk Eğitim Merkezi olarak bütün okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı kursumuza davet ediyoruz. Fırat bir başarı öyküsüdür. İnşallah lise diplomasını da alarak eğitim hayatına devam edecek” dedi.

Çok güzel duygular içinde olduğunu ifade eden Fırat’ın annesi Hatice Kıpçak, “Fırat, benim ilk çocuğum.Bugün diplomasını aldı. Bizde çok mutlu olduk. Fırat’ın diploma almasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Baba Fikri Kıpçak ise, “Çocuğumun bu başarıya erişmesi çok güzel bir duygu.Fırat’ın bu başarıyı sağlamasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Fırat’ın başarısı umarım başka kişiler için deörnek olur.İnşallah onların aileleri de bizim gibi bu mutluluğu yaşarlar” diye konuştu.

Kesilen mezuniyet pastasının ardından Fırat Kıpçak, yeni hedefinin lise diploması almak olduğunu söyledi.