Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kanunla doğum sonrası izin süreleri iki katına çıkarıldı, koruyucu ailelere yeni haklar tanındı, sosyal yardımlar ve çocuk koruma düzenlemeleri genişletildi.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', çalışma hayatından sosyal yardımlara kadar birçok alanda önemli değişiklikler getirdi.

Düzenlemeye göre, hem kamu çalışanlarını kapsayan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hem de özel sektör çalışanlarını kapsayan 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarıldı. Böylece toplam analık izni süresi 24 haftaya yükseltildi. Ayrıca ebeveynlerin kullanabildiği yarım zamanlı çalışma süresi de daraltıldı.

Koruyucu ailelere yönelik yeni haklar da dikkat çekti. Memur ve işçilere, koruyucu aile yanına çocuk yerleştirilmesi halinde 10 gün izin hakkı tanındı. Bunun yanında koruyucu ailelerin bazı sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanmasının önü açıldı.

Sosyal destekler alanında ise 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında 'sosyal ve ekonomik destek' sistemi yeniden düzenlendi. Aile yanında bakımı desteklenen çocuklar için ödenen yardımlar artırılırken, destek süresi bazı durumlarda 25 yaşına kadar uzatıldı.

Çocuk koruma sisteminde de önemli adımlar atıldı. Yeni düzenlemeyle çocuklara hizmet veren kurumlarda çalışacak kişiler için ciddi kısıtlamalar getirildi. Cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti ve benzeri ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin çocuklarla ilgili işlerde çalışması yasaklandı.

Dijital dünyaya yönelik düzenlemeler de yasada yer aldı. 5651 sayılı Kanun kapsamında sosyal medya platformlarına 15 yaş altına hizmet vermeme yükümlülüğü getirilirken, ebeveyn kontrol araçlarının zorunlu olması kararlaştırıldı. Ayrıca oyun platformları için yaş derecelendirme ve Türkiye'de temsilci bulundurma şartı getirildi.

Öte yandan, Darülaceze ile ilgili düzenlemeler genişletildi; kurumun yurt içinde ve dışında faaliyet gösterebilmesinin önü açıldı ve gıda bankacılığı ile aşevi hizmeti sunabilmesine imkân tanındı.

Yeni yasa ile sosyal hizmetlerin kapsamı genişletilirken, özellikle çocuklar, kadınlar ve dezavantajlı gruplara yönelik koruma ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

